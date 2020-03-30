Нардепы провалили секвестр бюджета: как хотели урезать зарплаты, поднять курс и снизить расходы

Верховная Рада Украины 30 марта во время внеочередного заседания набрала только 223 голосов и не смогла принять решение значительно урезать бюджет на 2020 год. Секвестр (урезание расходов) должен был коснуться большинства сфер.

Документ отправили на доработку. Подробнее о том, что и как предлагали изменить в Кабмине – в материале OBOZREVATEL.

Как и что хотели изменить

ВВП (прогноз на 2020-й) сократится с 4,5 до 4 трлн г рн;

цены вырастут на 8,7% (ранее планировали 5,6%);

курс гривни составит 29,5 грн/$ (вместо 27 грн/$);

средняя зарплата за месяц – 11 тыс. грн (с учетом инфляции не изменится в сравнении с 2019 годом);

уровень безработицы – 9,4% (на 1,3% процентный пункт больше, чем в 2019-му);

доходы бюджета сократятся на доходы 122,9 млрд грн.

дефицит бюджета может вырасти в 4 раза (более 200 млрд грн).

С учетом обновленных показателей, выполнить бюджет на 2020-й невозможно. Кабмин решил сверстать обновленный государственный бюджет с учетом секвестра (урезания) целого ряда расходов. Правда, при этом в пояснительной записке к описанным изменениям добавили: уже со второй половины года ожидается восстановление экономического роста и его ускорение в последующие годы.

Что и как урежут:

образования – минус 3,5 млрд грн;

льготы и субсидии – минус 8,2 млрд;

Государственный фонд регионального развития – минус 7,5 млрд грн;

госслужба статистики – минус 1,3 млрд;

развитие территориальных общин – минус 2,1 млрд грн;

Министерство культуры – минус 7 млрд грн;

МОЗ – минус 933 млн грн;

реформа государственного управления – минус 593 млн грн;

Государственное агенство инфраструктурных проектов – минус 959 млн грн;

выполнения решений судов международной юрисдикции – минус 340 млн грн.

Отметим, что представители всех фракций и групп Верховной Рады раскритиковали предложения Кабмина и заявили, что "в таком виде как есть, он принят не будет".

Финансирование Верховного суда предлагается сократить на 100 млн гривен. Было запланировано 2 млрд 383 млн грн, предлагается 2 млрд 273 млн грн.

Должны были урезать и некоторые зарплаты. Уменьшение финансирование, сокращение финансирование регионов и сокращение доходов так или иначе приведет к снижению надбавок, премий в бюджетном секторе. Сокращение коснется и украинских чиновников. Они должны получать до 47,2 тыс. грн (не более 10 минимальных зарплат), заявил спикер Дмитрий Разумков.

"И народные депутаты, и министры, все. Ограничение будет на уровне 10-ти минимальных заработных плат", – заявил Разумков.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил: в доработанном проекте мы учли предложения народных депутатов на заседании с председателями фракций и групп. Среди них:

решено ввести пороговое ограничение для начислений зарплат топ-чиновников и членов наблюдательных советов на уровне 10 минимальных зарплат на период карантина;

Национальному общественному телевидени ю дополнительно выделили 300 млн грн;

уувеличены расходы на Государственное агентство инфраструктуры на 100 млн грн;

увеличено финансовую поддержку Малой академии наук на 24,8 млн грн (202,6 млн грн).

"Фонд борьбы с COVID-19 на этом этапе составляет 97 млрд грн. Однако мы находимся в режиме непрерывной коммуникации с нашими международными партнерами и финансовыми организациями, за счет поддержки которых планируем увеличить Фонд. Отмечу, что распоряжаться средствами Фонда Кабмин будет совместно с комитетом Верховной Рады по вопросам бюджета", – пояснил Шмыгаль.

Депутаты против, но не все

Представители всех фракций и групп Верховной Рады раскритиковали предложения Кабмина об урезании расходов по отдельным статьям Госбюджета-2020. Представитель фракции "Голос" Ярослав Железняк, заявил: нардепы раскритиковали предложение правительства урезать государственные расходы для создания стабилизационного фонда.

"Все фракции и группы выступили с критикой данных изменений и пришли к единому выводу, что без согласования парламентом эти изменения в том виде, в котором их предложило правительство, приняты не будут", – сообщил Железняк по итогам совещания с правительством.

Вместе с тем, некоторые депутаты считают, что предложение правительства по изменению бюджета – нереалистично. В частности, об этом сообщила депутат "Европейской солидарности" Ирина Геращенко.

"Правительство признает, что бюджет недополучит значительные средства, поэтому планирует сократить наполовину доходную часть бюджета, и при этом втрое увеличить дефицит бюджета", – отметила она.

Против новшеств выступил и бывший премьер Владимир Гройсман. "Я проанализировал изменения в бюджет и не нашел там ни одной понятной логики. Есть предложения, но нет плана борьбы с вирусом и шагов к росту экономики, – сказал Владимир Гройсман. – Если нет плана, то это выглядит, как лечение чумы аспирином. Вы представляете себе, что ни в одной общине не знают, куда идти?".

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!