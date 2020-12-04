Украинские ФЛП получат по 8 тисяч гривен: Рада поддержала инициативу Зеленского

Верховная Рада поддержала в целом президентский законопроект, который предусматривает выплату наемным сотрудникам и физлицам-предпринимателям (ФЛП) по 8 тыс. грн и другие налоговые послабления на период карантина.

Соответствующий документ №4429 поддержали 297 народных депутатов. Называется он "О социальной поддержке застрахованных лиц и субъектов хозяйствования на период действия ограничительных противоэпидемических мер, введенных с целью предотвращения распространения в Украине острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-Co V-2".

Также 301 парламентарий проголосовал за то, чтобы спикер парламента немедленно подписал этот законопроект.

Итоги голосования в Раде youtube.com

Документ предусматривает единоразовую помощь объемом 8 тыс. грн наемным сотрудникам со средней зарплатой за третий квартал 2020 года до 30 тыс. грн в месяц, а также физлицам-предпринимателям (ФЛП), зарегистрированным не менее трех месяцев назад. Однако для получения такой помощи наемный сотрудник не должен работать по совместительству.

Для получения помощи ФЛП необходимо уплатить в 2020 году ЕСВ за себя не менее чем за три месяца.

Также предлагается отсрочить до 29 декабря 2021 года погашение налогового долга до 6,8 тыс. грн для физлиц, в том числе самозанятых. В документе предложено списывать пеню и штрафы налогоплательщику в случае самостоятельной оплаты им по основному платежу на протяжении шести месяцев после вступления закона в силу.

Кроме того, законопроект предусматривает поднятие порога объема налогового долга для применения мер по его взысканию до 3,06 тыс. грн и освобождение налогоплательщиков единого налога от его уплаты в декабре 2020- го и январе-мае 2021 года.

Из документа следует, что списание долга может коснуться 4 млн налогоплательщиков на сумму 1,3 млрд грн, а отсрочка уплаты налогов оценивается в 310 млн грн почти для 80 тыс. ФЛП. В то же время списанию пени и штрафов не подлежат, в частности, начисления крупным налогоплательщикам; лицам, на которые распространяются судебные процедуры по банкротству; лицам с налоговым долгом по таможенным платежам, а также должникам по уплате санкций за нарушения в сфере ВЭД.

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