Рада отказалась отменить закон о легализации казино в Украине
Верховная Рада отклонила все проекты постановлений об отмене закона о легализации казино в Украине.
Такие результаты голосования на заседании парламента во вторник, 21 июля, свидетельствуют данные на сайте ВР.
В частности, депутаты отменили проекты постановлений авторства Анны Скороход (депутатская группа "За будущее") и групп депутатов во главе с Юлией Тимошенко (фракция "Батькивщина") и Вадимом Новинским ("Оппоблок").
Это означает, что теперь закон сможет подписать президент Украины Владимир Зеленский. Закон вступит в силу со дня его официального опубликования.
Как голосовали:
проект постановления 2285-д (группа Новинского) – 72 нардепа;
проект постановления 2285-д-П1 (группа Тимошенко) – 74 депутата;
проект постановления 2285-д-П2 (Скороход) – 76 нардепов.
Как сообщал OBOZREVATEL, 14 июля Верховная Рада во втором чтении и в целом приняла закон, которым легализовала казино в Украине. Однако его подписания почти сразу заблокировали.