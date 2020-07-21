Рада отказалась отменить закон о легализации казино в Украине

Ярослав Маркин Рынки и компании 15:49, 21.07.2020 Обновлено: 16:41, 21.07.2020

Верховная Рада отклонила все проекты постановлений об отмене закона о легализации казино в Украине.

Такие результаты голосования на заседании парламента во вторник, 21 июля, свидетельствуют данные на сайте ВР.

В частности, депутаты отменили проекты постановлений авторства Анны Скороход (депутатская группа "За будущее") и групп депутатов во главе с Юлией Тимошенко (фракция "Батькивщина") и Вадимом Новинским ("Оппоблок").

Это означает, что теперь закон сможет подписать президент Украины Владимир Зеленский. Закон вступит в силу со дня его официального опубликования.

Как голосовали:

  • проект постановления 2285-д (группа Новинского) – 72 нардепа;

  • проект постановления 2285-д-П1 (группа Тимошенко) – 74 депутата;

  • проект постановления 2285-д-П2 (Скороход) – 76 нардепов.

Как сообщал OBOZREVATEL, 14 июля Верховная Рада во втором чтении и в целом приняла закон, которым легализовала казино в Украине. Однако его подписания почти сразу заблокировали.

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