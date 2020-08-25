Рада одобрила кредит на 1,2 млрд евро от ЕС в обмен на реформы

Верховная Рада одобрила получение Украиной двух кредитов от ЕС – макрофинансовой помощи на 1,2 млрд евро на преодоление последствий коронакризиса, и 50 млн евро – на дорожные проекты.

Решения об этом были приняты на внеочередной сессии во вторник, 25 августа (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Законопроект №0063 о меморандуме и кредитном соглашении с ЕС на сумму 1,2 млрд евро поддержали 248 народных депутатов. Министр финансов Сергей Марченко, выступая с трибуны, сказал, что деньги Украина получит двумя платежами по 600 млн евро.

"Процентная ставка является приемлемой и не превышает 2%. Срок погашение кредита – не больше 15 лет. Условием предоставления кредита является выполнение общих обязательств, согласованных с МВФ, обеспечение независимости Национального банка, достижение прогресса в имплементации Соглашения об ассоциации с ЕС. Специальное условие для выделение второй части – реализация реформ", – объяснил Марченко.

Также Рада одобрила привлечение кредита на 50 млн евро на дорожные проекты.

"Средства будут направлены на строительство северо-восточного участка объездной дороги вокруг Тернополя, строительство трех многоуровневых развязок и двух путепроводов во Львовской и Ривненской областях, возле Тернополя. А также возведение интеллектуальных транспортных систем", – сказал с трибуны Рады министр инфраструктуры Владислав Криклий.

Как ранее писал OBOZREVATEL, Украине для выполнения всех своих финансовых обязательств в 2020 году нужны 644 млрд грн. 300 млрд смогут привлечь из бюджета, а еще 346 млрд грн придется найти.

Украине в 2020-м придется брать новые кредиты, без них справиться с погашением и обслуживанием уже взятых долгов не получится. Об этом заявил министр финансов Сергей Марченко.