МоваЯзык

Топ-темы:

Рада одобрила кредит на 1,2 млрд евро от ЕС в обмен на реформы

Ярослав Маркин
Ярослав Маркин
Mакроэкономика
1,7 т.
Рада одобрила получение двух новых кредитов от Евросоюза

Рада одобрила получение двух новых кредитов от Евросоюза.

Верховная Рада одобрила получение Украиной двух кредитов от ЕС – макрофинансовой помощи на 1,2 млрд евро на преодоление последствий коронакризиса, и 50 млн евро – на дорожные проекты.

Решения об этом были приняты на внеочередной сессии во вторник, 25 августа (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Законопроект №0063 о меморандуме и кредитном соглашении с ЕС на сумму 1,2 млрд евро поддержали 248 народных депутатов. Министр финансов Сергей Марченко, выступая с трибуны, сказал, что деньги Украина получит двумя платежами по 600 млн евро.

"Процентная ставка является приемлемой и не превышает 2%. Срок погашение кредита – не больше 15 лет. Условием предоставления кредита является выполнение общих обязательств, согласованных с МВФ, обеспечение независимости Национального банка, достижение прогресса в имплементации Соглашения об ассоциации с ЕС. Специальное условие для выделение второй части – реализация реформ", – объяснил Марченко.

Также Рада одобрила привлечение кредита на 50 млн евро на дорожные проекты.

"Средства будут направлены на строительство северо-восточного участка объездной дороги вокруг Тернополя, строительство трех многоуровневых развязок и двух путепроводов во Львовской и Ривненской областях, возле Тернополя. А также возведение интеллектуальных транспортных систем", – сказал с трибуны Рады министр инфраструктуры Владислав Криклий.

Как ранее писал OBOZREVATEL, Украине для выполнения всех своих финансовых обязательств в 2020 году нужны 644 млрд грн. 300 млрд смогут привлечь из бюджета, а еще 346 млрд грн придется найти.

Украине в 2020-м придется брать новые кредиты, без них справиться с погашением и обслуживанием уже взятых долгов не получится. Об этом заявил министр финансов Сергей Марченко.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Украинакредитование УкраиныВерховная Рада Украиныремонт и строительство дорогкредитВладислав КриклийСергей Марченко (чиновник)
Поделиться в Facebook
  2. Экономика
  3. Mакроэкономика