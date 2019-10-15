"Это не про деньги": Гончарук рассказал, что происходит с переговорами с МВФ

Правительство Украины продолжает переговоры с МВФ. Следующий раунд пройдет в США, куда поедет наша делегация.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук в своем видеоблоге "Чашка премьера".

По его словам, общение с Международным валютным фондом продолжается, несмотря на возникшие вокруг этой темы манипуляции. (Чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца страницы).

"Много манипуляций вокруг переговоров с МВФ. Постоянно в прессе появляются атаки разного качества о том, что они якобы приостановлены, прерваны. Наша группа министров вместе с представителями НБУ едет в США, чтобы продолжить переговоры с МВФ о программе, которая, по нашим оценкам, должна начаться уже в этом году. Эту программу мы ожидаем три года, и это станет основой для построения сотрудничества со всеми международными партнерами", – сказал Гончарук.

Он добавил, что главное в переговорах с МВФ – "не про деньги, а про доверие к Украине", украинской власти, ее способности выполнять обязательства перед всеми международными партнерами.

"Это основа нормального инвестиционного климата и макроэкономической стабильности. Это очень важно", – отметил премьер.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся