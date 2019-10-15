"Это не про деньги": Гончарук рассказал, что происходит с переговорами с МВФ

Правительство Украины продолжает переговоры с МВФ. Следующий раунд пройдет в США, куда поедет наша делегация.
Об этом сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук в своем видеоблоге "Чашка премьера".
По его словам, общение с Международным валютным фондом продолжается, несмотря на возникшие вокруг этой темы манипуляции. (Чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца страницы).
"Много манипуляций вокруг переговоров с МВФ. Постоянно в прессе появляются атаки разного качества о том, что они якобы приостановлены, прерваны. Наша группа министров вместе с представителями НБУ едет в США, чтобы продолжить переговоры с МВФ о программе, которая, по нашим оценкам, должна начаться уже в этом году. Эту программу мы ожидаем три года, и это станет основой для построения сотрудничества со всеми международными партнерами", – сказал Гончарук.
Он добавил, что главное в переговорах с МВФ – "не про деньги, а про доверие к Украине", украинской власти, ее способности выполнять обязательства перед всеми международными партнерами.
"Это основа нормального инвестиционного климата и макроэкономической стабильности. Это очень важно", – отметил премьер.
Как сообщал OBOZREVATEL:
В НБУ сообщили, что уже до конца 2019 года Международный валютный фонд предложит Украине новую программу сотрудничества и выделит 2 млрд долларов первого транша кредита по новой программе.
Позже министр финансов Оксана Маркарова заявила, что Украина прекратит сотрудничество с МВФ после того, как будет выплачена текущая кредитная программа.
При этом экономист Виктор Скаршевский заявил, что Украине вряд ли удастся завершить сотрудничество с МВФ после окончания новой программы, поскольку через 1-1,5 года грянет очередной кризис.
26 сентября СМИ обнародовали информацию, что Украина не смогла договориться о новой программе кредитования МВФ во время визита миссии Фонда в Киев.
Миссия Международного валютного фонда назвала условия для дальнейшего сотрудничества с Украиной. В частности, речь идет о борьбе с коррупцией и уменьшении роли олигархов в экономике.
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