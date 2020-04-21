Путина "поставили в стойло": цены на нефть обрушились ниже нуля, но украинцы продолжат платить

Мировые цены на нефть обваливаются, по некоторым сделкам в США сырье не просто отдают бесплатно, а еще и доплачивают покупателям. В результате нефтедобыча в России уже стала убыточной, а разницу приходится покрывать за счет накопленных валютных запасов.

Несмотря на это, украинцы все равно покупают нефтепродукты по относительно высоким ценам.

О том, почему рушатся цены на нефть и как это повлияет на Украину – читайте в материале OBOZREVATEL.

Почему обвалилась стоимость нефти?

объемы потребления нефти падают : авиация (потребляет нефтепродукты), промышленность резко замедлились из-за карантина;

Саудовская Аравия продолжает сражаться за потребителя: снижают цены, предлагают рассрочку;

остановить добычу нефти или нефтеперерабатывающие заводы нельзя – дешевле отдавать нефть бесплатно;

хранилищ для нефти не хватает, они практически полностью заполнены.

Худший день в истории – так CNN назвали 20 апреля. Техасская нефть (продается в основном в Канаде и в США) упала в цене до минус 37 долларов (!). Российская нефть впервые в истории марки Urals снизилась до отрицательного значения минус два доллара за баррель. Бывший президент ассоциации операторов рынка нефтепродуктов Украины Леонид Косянчук говорит, что этот случай можно назвать "уникальным и вопиющим".

"Случай уникальный и вопиющий. Но лично я рассматриваю ситуацию как истерические котировки, которые не имеют ничего общего с рынком. WTI это легкая нефть, с нее бензина много, а для нефтехимии она никакая. У нее ограниченное применение. Но добыча идет, а резервуары все полные", – поясняет Косянчук.

"Добыча идет, а резервуары все полные", – поясняет Косянчук.

Почему нефть продают по негативным ценам?

Во-первых, стоит отметить, что это уникальная ситуация, которая не продлится долго. Уже сейчас цена июньской нефти марки WTI составляет 22 долларов за баррель. Фактически добытчики платят за хранение.

Нефть никогда не продается в месте, где она добывается. Ее нужно доставить, а после продать. Но вот покупателей становится меньше, доставлять и хранить нефть негде. Поэтому в отдельные дни выгоднее доплатить покупателю.

Нефть Urals nefturals.ru

Во-вторых, эталонной марки Brent такая ситуация, скорее всего, не коснется. Аналитик Владимир Мазуренко в комментарии OBOZREVATEL рассказывает: техасская нефть в Европе не продается, поэтому негативные цены на нее на украинцев не повлияют. Правда, ненадолго также обвалились и цены на российское черное золото (Urals), однако уже сейчас его стоимость достигла 22 долларов за баррель.

Как это повлияет на Украину?

Украина не покупает нефть, но зависит от импортных нефтепродуктов: газ, бензин, дизель. Но если бы нам бесплатно передали месячный запас бензина, рассказывает Косянчук, литр на АЗС стоил бы минимум 12 грн. Дело в том, что в цене на бензин примерно 71% составляют налоги.

По оценкам Мазуренко, уже сейчас стоимость бензина снизилась на 3,5 грн/литр, а если ситуация будет развиваться с такой же динамикой и доллар останется в стабильном курсовом диапазоне, то литр может подешеветь еще на 1 грн.

Цена на газ

Должны снизиться и цены на газ. Правда, учитывая весь процесс переработки и реализации, временной лаг может составлять до 9 месяцев. Сейчас украинцам "Нафтогаз" продает голубое топливо, которое покупали еще несколько месяцев назад. Отопительный сезон закончили с самыми крупными за 30 лет запасами.

Важно отметить, что уже в мае украинцы будут покупать голубое топливо по рыночным ценам. До этого тариф регулировал Кабинет министров благодаря специальному распоряжению о специальных обязательствах. То есть "Нафтогаз" будет продавать голубое топливо и простым украинцам, и промышленности по одним ценам. Аналитик Егор Комов уверен: цена для населения в мае с учетом доставки будет колебаться около 4,5 грн.

Нафтогаз

Путина поставили на место. Что ждет Россию?

"Когда Россия пыталась встать в позу, ее саудовские короли поставили в стойла. А нефть то прет оттуда. Это как бутылка с кока-колой, ее надо либо выпить, либо разлить по стаканам", – рассказывает Косянчук.

Несмотря на то, что сделка Организации стран-экспортеров нефтепродуктов (ОПЕК) уже достигнута, ценовая война до сих пор продолжается. Россия ранее отказалась заключать сделку (после решение изменили), чтобы обрушить стоимость нефти и выдавить из рынка американских сланцевых добытчиков.

Но в результате Саудовская Аравия россиян наказала. Сейчас они предлагают дешевую нефть и даже с рассрочкой на 90 дней. Такого никогда не было. У России возможностей куда меньше. Как подсчитали аналитики IHS Markit Ltd, себестоимость добычи российской нефти – $40. В бюджете РФ заложена цена $42. Это означает, что при стоимости от 42 до 40 долларов не удастся выполнить бюджет, а при цене ниже 40 – выгоднее вообще перестать добывать нефть.

Цены на нефть

А вот у Саудовской Аравии проблем не будет. Их себестоимость – около $20. То есть они вполне могут выжить и при 30, и при 25 долларах за баррель. Иран, Ирак, Габон – все они легко переживут падение цены.

Казахстан, Азербайджан и Россия рискуют потерять основной источник своего дохода. Добыча и реализация "черного золота" перестанут приносить для них реальную прибыль.

Аналитик Егор Комов рассказывает: Фонд национального благосостояния России вполне может компенсировать потери в первые 3-4 года. Если ситуация продлится дольше, России придется кардинально урезать бюджетные программы, курс рубля резко вырастет, а экономика окажется под угрозой обвала.