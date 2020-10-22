Путин об экономике Украины: такое падение, как будто у них не одна пандемия прошла

Дарья Дурова Mакроэкономика 01:35, 23.10.2020

Президент России Владимир Путин заявил, что в Украине такое состояние экономики, "будто не одна пандемия прошла".

Своим мнением глава страны-агрессора поделился в ходе заседания международного дискуссионного клуба "Валдай" 22 октября. Трансляция мероприятия велась в YouTube.

Кроме того, Революцию Достоинства президент РФ назвал "государственным переворотом".

"Посмотрите в Украине: 2004 год – одна революция, 2014 год – другая революция, переворот государственный. Результат? Посчитайте статистику самих украинских служб статистических, падение производства, как будто у них не одна пандемия прошла там уже", – сказал Путин.

Он также использовал пропагандистский тезис об "общем советском прошлом" с Украиной.

"Некоторые отрасли производства, которыми гордился весь Советский Союз и сама Украина, авиастроение, судостроение, ракетостроение, это то, что создавалось поколениями граждан Советского Союза, всеми республиками. И чем, конечно, могла и должна была гордиться Украина – этого почти ничего не существует", – добавил Путин.

Как сообщал OBOZREVATEL, на форуме "Валдай" Владимир Путин также заявил, что лично разрешил вылет оппозиционного политика Алексея Навального в Германию для его лечения после отравления.

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