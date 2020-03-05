Президент России Владимир Путин заявил, что увеличить доходы россиян к 2020 году в два раза, как это планировали в 2008 году, не удалось из-за того, что "это были предварительные планы".

Так он объяснил провал "Стратегии 2020", передает ТАСС. Планы, среди прочего, предполагали, что ВВП страны каждый год будет расти на 6,5%, средняя зарплата составит $2700, а доля бедных снизится до 6%.

В итоге ВВП "сверхдержавы" растет всего на 2% в год, доля бедных в России – около 15%, а средняя зарплата не превышает $600.

Кризис в России

Все неудачи Путин списал на мировой финансовый кризис. При этом он попытался сделать "хорошую мину при плохой игре", дав объяснение в духе "не сильно и хотелось". "Это были предварительные планы", – сказал Путин.

По его словам, к 2008 году была практически достигнута цель удвоения ВВП, исходя из чего строились социальные прогнозы. Но с началом кризиса перед властями встала "более примитивная" задача – "не обрушить вообще экономику и не свести к нулю накопления граждан".

В России негативные последствия финансового кризиса были связаны с падением цен на нефть и уходом международных инвесторов. Если в 2007 году рост российского ВВП составил 8,5%, то в 2008 году – 5,2%, а 2009-й завершился падением на рекордные с предыдущего десятилетия 7,8%.

Как сообщал OBOZREVATEL, эпидемия коронавируса грозит нанести сокрушающий удар по экономике Китая, что обернется крупными финансовыми потерями и для России.

Экономический кризис и санкции, наложенные на Россию после аннексии Крыма, отбросили доходы обычных россиян на 13 лет назад – к уровню 2007 года.

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