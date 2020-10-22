Путин испугался, что нехватка воды ударит по туризму и инвестициям в Крыму

Президент России Владимир Путин заявил, что нехватка воды в оккупированном Крыму скажется на привлечении инвестиций и строительстве.

Во время совещания с вице-премьером Маратом Хуснуллиным глава государства признал, что это повлияет на туризм, передают "Крым.Реалии".

"Это важно (решение проблемы с водоснабжением) и для людей, которые живут в Севастополе и Крыму, но это важно и для тех, кто приезжает туда на отдых. И для бизнеса важно, особенно при строительстве планов в сфере рекреации, отдыха, при принятии решений инвестиционого характера по возведению новых гостиниц, санаториев. Без воды проекты подобного рода осуществлять, мягко говоря, трудно", – сказал Путин.

Ранее российский вице-премьер заявил, что ситуация с водоснабжением в Крыму не улучшится до конца года.

В Украине в свою очередь отметили, что готовы дать воду на полуостров только после его деоккупации.

Как сообщал OBOZREVATEL, оккупационные "власти" Севастополя ввели в городе режим повышенной готовности из-за нехватки воды.