Путин готовит очередной удар: в Нацбанке обратились к СНБО

Глава совета НБУ Богдан Данилишин заявил, что новому составу Совета национальной безопасности и обороны (СНБУ) необходимо рассмотреть варианты ответа на возможные новые ограничения и эмбарго со стороны России.

Об этом Данилишин написал на своей странице в Facebook. Так, из-за срыва запуска газопровода в обход Украины "Северный поток-2" России с 1 января 2020-го придется заключить новый договор на транзит с "Нафтогазом". Однако, в ходе переговоров страна-агрессор, скорее всего, будет использовать привычный агрессивный стиль, предполагает глава совета НБУ.

"Выстраивание переговорных позиций по объему транзита и ставкам за транзит будет вестись российской стороной в привычном агрессивном стиле. Кроме возможного военного обострения, нам стоит готовиться к возможным новым эмбарго и ограничениям в торговле. С учетом того, что РФ по-прежнему является крупнейшим экономическим партнером Украины (если рассматривать страны ЕС отдельно), это серьезный потенциальный риск. Думаю, утвержденному в последний день весны составу СНБО нужно рассмотреть возможные варианты противодействия возможным торговым ограничениям со стороны РФ", – поясняет Данилишин.

Отметим, ранее президент РФ Владимир Путин заявлял, что Россия "пойдет до конца" для того, чтобы реализовать проект "Северный поток-2".

Как сообщал OBOZREVATEL:

Согласно новым правилам, добыча и транспортировка газа не могут находиться под контролем одной компании, "Газпрому" придется отказаться от права собственности на трубопровод на территории ЕС, и открыть использование трубопровода для третьих сторон. Это может иметь большие экономические последствия для Nord Stream 2.

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