Курс белорусского рубля продолжил падение.

В Беларуси продолжилось падение национальной валюты. Во вторник, 25 августа, стоимость белорусского рубля упала до 2,65 за доллар, тогда как в прошлую пятницу он был на уровне 2,5 BYN/$.

Об этом свидетельствуют данные белорусских банков и обменных пунктов. Официальный курс к гривне на сайте НБУ – 10,86 грн/1 BYN.

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Курс валют в Минске 25 августа myfin.by

Официальный курс Национального банка РБ составляет 2,55 белорусских рубля за доллар. Тогда как 3 августа (в начале недели, когда начались выборы и последовавшие за ними протесты) американская валюта стоила 2,43 рубля.

Официальный курс валют в Беларуси nbrb.by

Биржевой курс на портале investing.com составляет 2,60 белорусских рубля за доллар, тогда как утром в прошлую пятницу курс был в пределах 2,52 BYN/$.

Курс белорусского рубля на бирже investing.com

Как сообщал OBOZREVATEL, курс белорусского рубля по отношению к доллару в пятницу, 21 августа, упал ниже 2,5 BYN/$. Telegram-каналы сообщили, что у обменников собираются очереди.

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