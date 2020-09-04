Простий приклад, як керівники України розбираються в економіці

Владимир Компаниец Mакроэкономика 19:04, 4.09.2020

Простий приклад, як керівники України розбираються в економіці.

Прем'єр Шмигаль щойно на конференції "МСП Перезагрузка" заявив, що в другому кварталі економіка США впала на 34%, а економіка України лише на 11%" і тому у нас значно краща ситуація.

Проблема в тому, що насправді реальний ВВП США у другому кварталі впав лише на 9,1% до другого кварталу 2019 року, а ось реальний ВВП України за цей же період, за попередньою оцінкою, падає на 11,4%.

Шмигаль зробив заяву щодо ВВП України
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