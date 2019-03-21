Прощай, "Газпром": Украина – одна из первых по объемам газа и сможет стать экспортером

Украинского газа может хватить не только на обеспечение собственных нужд, но и на экспорт голубого топлива. Наращивание добычи позволит навсегда покончить с зависимостью от российского газа и стать одной из стран-экспортеров энергоресурсов.

На днях премьер-министр Владимир Гройсман поставил условие перед главой НАК "Нафтогаз" Андреем Коболевым – чтобы сохранить должность как минимум на год, государственная компания под руководством менеджера должна увеличить объемы добычи и добиться энергетической независимости.

OBOZREVATEL разобрался, почему НАК сорвал разработанный план и реально ли навсегда отказаться от импортного газа.

Главное:

"Нафтогаз" должен был выйти на добычу 20 млрд куб. м газа уже в 2020-м, но сроки сорвал;

запасов газа в Украине достаточно для того, чтобы полностью отказаться от импорта и начать экспортировать голубое топливо;

газодобывающие компании обвиняют областные советы в торможении процесса. Мол, те не выдают разрешения;

если процесс выдачи лицензий ускориться, отказаться от импорта можно будет всего через несколько лет.

Стратегия провалилась, а энергонезависимость осталась в планах

Норвегия, Нидерланды и Украина – страны с наиболее крупными запасами газа в Европе. При этом первые два государства входят в список богатейших, а Украина пасет задних. Имея подтвержденные залежи – 590 млрд куб. м (по оценкам "Нафтогаза"), мы каждый год вынуждены тратить валюту на покупку около 8-10 млрд кубов голубого топлива.

Достичь энергетической независимости от России можно только при одном условии – если своего газа будет хватать на обеспечении собственных потребностей. Сейчас же "Нафтогаз" фактически покупает голубое топливо в Европе, которая в свою очередь платит за него российскому "Газпрому". Добыча газа – бизнес затратный. Не все месторождения окупаются, а перед добычей необходимо провести дорогостоящие и длительные исследования.

Еще несколько лет назад и в "Укргаздобыче" (УГД) и в ее материнской компании "Нафтогаз" убеждали: до 2020 года Украина может перейти от импорта к экспорту. Для этого УГД должна была нарастить добычу голубого топлива до 20 млрд куб. м в год. Общая потребность составляет более 30 млрд куб. м. Если сократить потребление за счет энергоэффективности и при этом нарастить объемы газа, который добывается частными компаниями, эту цель можно было бы достичь.

План реализовать не удалось. На заседании Кабмина 13 февраля премьер-министр Владимир Гройсман заявил: "Мы добыли в Украине (в 2018 году) с частными компаниями 21 млрд кубометров газа, но я крайне недоволен, что на самом деле, "Укргаздобыча" НАК "Нафтогаз Украины" фактически план по добыче газа, который мы здесь утвердили до 2020 года, провалила".

Почему провалили план:

НАК не получил достаточное количество новых лицензий;

средств на инвестиции не хватает.

Глава газового направления НАК "Нафтогаз" Андрей Фаворов несколько недель назад собрал журналистов для того, чтобы презентовать свое видение проблемы. Среди приглашенных присутствовал и OBOZREVATEL. Главный тезис менеджера госкомпании – на тех месторождениях, где проводится разработка, – добычу увеличили. А новые месторождения, в первую очередь местная власть в Полтавской области, газовому гиганту не доверяет. Вместо этого лицензии получают сомнительные компании.

К примеру, с 2008 по 2011 года УГД не получила ни одной лицензии. А за прошлый год – всего одну. "Ежегодно природное падение добычи из-за истощения скважин составляет 1-1,2 млрд куб. м", – рассказал Фаворов. И чтобы просто сохранить уровень добычи, необходимо тратить 29 млрд грн/год.

По какой причине Полтавская область отказывается выдавать лицензии, в "Нафтогазе" могут только догадываться. Неофициально представители компании говорят о коррупции. Мол, от НАКа взятки никто не получает, поэтому и лицензии им не дают.

В то же время компания "Ист Юроп Петролеум", которую связывают с российским олигархом Павлом Фуксом, в августе 2018-го, как сообщили в Госгеонадра в ответ на запрос OBOZREVATEL, получила разрешение на расширение 5 участков в Полтавской области. Всего в распоряжении компании – несколько десятков месторождений.

"Лицензии часто покупают на 20 лет для того, чтобы потом ее перепродать. Но вот только никто их не хочет покупать, потому что все понимают, как они доставались. Сейчас рынок меняется, серьезные компании не идут туда, где есть репутационные риски", – рассказал собеседник OBOZREVATEL в "Нафтогазе".

Есть и другая причина срыва стратегии. Якобы НАКу просто не хватает денег на добычу. С каждого кубометра стоимостью в 8,55 грн на инвестиции уходит всего лишь 34 коп. 5,9 грн НАК платит в бюджет (НДС, дивиденды, рента). А чтобы наращивать добычу, как подсчитали в "Нафтогазе", им нужно инвестировать 2,9 грн с каждого куба газа.

Новые требования к НАК: удастся ли достичь результата

Опрошенные OBOZREVATEL эксперты уверены: достичь энергонезависимости и в течение нескольких лет нарастить добычу газа до 20 млрд куб. м государственная компания вполне способна. Исполнительный директор Ассоциации газодобывающих компаний Роман Опимах в качестве примера приводит статистику прошлого года. "Укргаздобыча" увеличила объем на 1,6%, а частные компании – более чем на 7%.

Главное, добавляет глава биржевого комитета УЭБ Алексей Дубовский, НАК должен покупать новые лицензии. В Геонадра начали продавать их на открытых торгах. Но из 10 лотов реализовали только 3 наиболее ликвидных месторождения. Проблема в том, что далеко не все выставленные участки вызывают интерес у игроков рынка.

"Сказать, что все лицензии неликвидны, нельзя. За одну лицензию была настоящая конкуренция, в результате аукциона стоимость подняли с 17 до 85 млн грн. Еще одна лицензия досталась "Укргаздобыче", третью приобрела "Бурисма". Сейчас важно, чтобы УГД участвовало в конкурсах и получало новые лицензии", – отмечает Дубовский.

Одна из основных проблем – необходимость согласовывать разработку с областными советами, уверены в Ассоциации газодобывающих компаний. С 2018-го уплачиваемая рента остается в местных бюджетах. По идее это должно было подтолкнуть местные власти к сотрудничеству, однако, по факту процесс все еще тормозят.

"Многие участки не предоставили, на них не началась разработка… Местные общины довольны, они получили финансовый ресурс. А вот облсоветы, действительно, слабое место. Я думаю, сейчас нет выхода: отрасль должна инициировать изменения в законодательство, чтобы лишить облсоветы права согласования. Ресурс принадлежит не жителям, например, Полтавской области, а всем украинцам. И мы находимся в такой ситуации, когда зависимость от импортного газа вынуждает развивать добычу", – уверен Роман Опимах.

Помимо этого, как рассказывает Дубовский, Украине необходимо создать условия для привлечения иностранных компаний и их участия в аукционах. Это позволит получить денежный ресурс и технологии. Важно для этого не просто создать прозрачные условия выдачи лицензий, но и обеспечить "предсказуемое регулятивное поле". Доверие к государству, возможность долгосрочного планирования и одни правила для всех – обязательные условия для развития газодобывающей отрасли.

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