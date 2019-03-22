|Экономика
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
футболки с логотипом Obozrevatel Участвовать
Приз
Регистрация
МирСпорт

/Mакроэкономика

Промышленность в Украине "обвалилась": экономист оценил масштабы антирекорда

3.3тЧитать материал на украинском

Показатель темпа роста промышленности в феврале 2019-го упал на 1,8% по сравнению аналогичным прошлогодним периодом, установив антирекорд с 2015 года.

Об этом рассказал экономист, управляющий частным инвестиционным фондом на фондовом рынке США Владимир Компаниец на своей странице в Facebook. Он ссылается на данные, обнародованные государственной службой статистики.

"Промышленность в Украине падает уже 4-й месяц подряд, такого не было с 2015 года, когда еще происходили военные действия высокой интенсивности", — написал эксперт.

Новости
40% — женщины: в Украине подсчитали количество миллионеров

Иллюстрация

Иллюстрация

112.international

Как отметил он, даже после блокады в 2017 году промышленность падала только 3 месяца подряд.

"В последнем прогнозе Минэкономики планировалось, что индекс промышленного производства в 2019 году составит 3,2%, так вот после падения в январе-феврале на 2,5% уже можно констатировать, что годовой прогноз Минэкономики не будет выполнен", — сделал выводы Компаниец.

Он обратил внимание на то, что промышленность занимает существенную долю в ВВП и ее падение негативно отразится на показателях первого квартала 2019 года.

Промышленность в Украине "обвалилась": экономист оценил масштабы антирекорда

facebook.com/volodymyr.kompaniiets

Промышленность в Украине "обвалилась": экономист оценил масштабы антирекорда

facebook.com/volodymyr.kompaniiets

Промышленность в Украине "обвалилась": экономист оценил масштабы антирекорда

facebook.com/volodymyr.kompaniiets

Промышленность в Украине "обвалилась": экономист оценил масштабы антирекорда

facebook.com/volodymyr.kompaniiets

Промышленность в Украине "обвалилась": экономист оценил масштабы антирекорда

facebook.com/volodymyr.kompaniiets

Промышленность в Украине "обвалилась": экономист оценил масштабы антирекорда

facebook.com/volodymyr.kompaniiets

Промышленность в Украине "обвалилась": экономист оценил масштабы антирекорда

facebook.com/volodymyr.kompaniiets

Промышленность в Украине "обвалилась": экономист оценил масштабы антирекорда

facebook.com/volodymyr.kompaniiets

Промышленность в Украине "обвалилась": экономист оценил масштабы антирекорда

facebook.com/volodymyr.kompaniiets

Промышленность в Украине "обвалилась": экономист оценил масштабы антирекорда

facebook.com/volodymyr.kompaniiets

Промышленность в Украине "обвалилась": экономист оценил масштабы антирекорда

facebook.com/volodymyr.kompaniiets

Промышленность в Украине "обвалилась": экономист оценил масштабы антирекорда

facebook.com/volodymyr.kompaniiets

Промышленность в Украине "обвалилась": экономист оценил масштабы антирекорда

facebook.com/volodymyr.kompaniiets

Промышленность в Украине "обвалилась": экономист оценил масштабы антирекорда

facebook.com/volodymyr.kompaniiets

Промышленность в Украине "обвалилась": экономист оценил масштабы антирекорда

facebook.com/volodymyr.kompaniiets

Промышленность в Украине "обвалилась": экономист оценил масштабы антирекорда

facebook.com/volodymyr.kompaniiets

Промышленность в Украине "обвалилась": экономист оценил масштабы антирекорда

facebook.com/volodymyr.kompaniiets

Промышленность в Украине "обвалилась": экономист оценил масштабы антирекорда

facebook.com/volodymyr.kompaniiets

Как сообщал OBOZREVATEL, инфляция в Украине по итогам 2018 года замедлилась до рекордного за последние годы показателя 9,8%.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Читайте все новости по теме "Экономика Украины: прогнозы" на OBOZREVATEL.

Тема
Экономика Украины: прогнозы
Персона
Владимир Компаниец
Место
Украина
Теги
промышленностьЭкономика УкраиныВВП
Поделиться в Facebook
4
Комментарии
12
2
Смешно
2
Интересно
7
Печально
3
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Marozov nikolay
Marozov nikolay
Какая промышленность в банановый республики? Зачем?
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Михайлов Александр
Михайлов Александр
В первую очередь, если отмените приказ уничтожать русских можно обсуждать договоренности.
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0
Трубицын Александр
Трубицын Александр
ПЕРЕВОД НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ И ОБУЧЕНИЯ НА "ДЕРМОВУ" = ТЫСЯЧЕМЕГАТОННОЙ ЯДЕРНОЙ АТАКЕ НА ВСЕ ПРЕДПРИЯТИЯ УКРАИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ В КАМЕННЫЙ ВЕК. :-)))))
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0

Блоги / мнения