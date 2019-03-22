Промышленность в Украине "обвалилась": экономист оценил масштабы антирекорда

Показатель темпа роста промышленности в феврале 2019-го упал на 1,8% по сравнению аналогичным прошлогодним периодом, установив антирекорд с 2015 года.

Об этом рассказал экономист, управляющий частным инвестиционным фондом на фондовом рынке США Владимир Компаниец на своей странице в Facebook. Он ссылается на данные, обнародованные государственной службой статистики.

"Промышленность в Украине падает уже 4-й месяц подряд, такого не было с 2015 года, когда еще происходили военные действия высокой интенсивности", — написал эксперт.

Иллюстрация 112.international

Как отметил он, даже после блокады в 2017 году промышленность падала только 3 месяца подряд.

"В последнем прогнозе Минэкономики планировалось, что индекс промышленного производства в 2019 году составит 3,2%, так вот после падения в январе-феврале на 2,5% уже можно констатировать, что годовой прогноз Минэкономики не будет выполнен", — сделал выводы Компаниец.

Он обратил внимание на то, что промышленность занимает существенную долю в ВВП и ее падение негативно отразится на показателях первого квартала 2019 года.

facebook.com/volodymyr.kompaniiets

facebook.com/volodymyr.kompaniiets

facebook.com/volodymyr.kompaniiets

facebook.com/volodymyr.kompaniiets

facebook.com/volodymyr.kompaniiets

facebook.com/volodymyr.kompaniiets

facebook.com/volodymyr.kompaniiets

facebook.com/volodymyr.kompaniiets

facebook.com/volodymyr.kompaniiets

facebook.com/volodymyr.kompaniiets

facebook.com/volodymyr.kompaniiets

facebook.com/volodymyr.kompaniiets

facebook.com/volodymyr.kompaniiets

facebook.com/volodymyr.kompaniiets

facebook.com/volodymyr.kompaniiets

facebook.com/volodymyr.kompaniiets

facebook.com/volodymyr.kompaniiets

facebook.com/volodymyr.kompaniiets

Как сообщал OBOZREVATEL, инфляция в Украине по итогам 2018 года замедлилась до рекордного за последние годы показателя 9,8%.

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