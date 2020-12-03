ПриватБанк списал миллиардные проблемные кредиты: названа сумма

Национализированный ПриватБанк в октябре текущего года списал с баланса неработающих кредитов на 38 млрд грн. В результате доля проблемных активов в банке снизилась с 79,2% до 76,7%.

Об этом свидетельствуют данные Национального банка Украины. Отмечается, что в других государственных банках доля неработающих кредитов (NPL) в октябре снизилась с 43,5% до 42,9%.

Регулятор констатирует, что доля проблемных активов в банковском секторе продолжает существенно снижаться второй месяц подряд. В октябре этот показатель уменьшился с 45,6% до 43,4% по состоянию на 1 ноября. При этом в начале 2020 года доля NPL составляла 48,4%.

В НБУ объясняют, что существенное снижение стало возможным благодаря работе государственных банков по очистке балансов от проблемных активов. "Списание проблемных кредитов является одним из основных мероприятий в рамках трехлетних планов сокращения объемов проблемных кредитов в государственных банках", – отметили в Нацбанке.

О чем речь

В конце июня 2020 Совет по финансовой стабильности предусмотрел сокращение портфеля NPL в государственных банках на 305 млрд грн в течение трех лет. "Списание не означает прощение долгов – банки продолжат работу по их взысканию. Кроме того, планируется проведение реструктуризации жизнеспособных кредитов, взыскание залогового имущества с последующей реализацией, а также продажа или уступка прав требования по проблемным портфелями. Утверждение планов работы госбанков по снижению NPL означает выполнение одного из структурных маяков программы сотрудничества Украины с МВФ", – пояснили в Нацбанке.

Как сообщал OBOZREVATEL :