Придется повысить тарифы на коммуналку? На каких условиях Украина получит кредит МВФ

Украина уже в первую неделю июня может получить первый кредитный транш от МВФ. Деньги дадут на пять лет и под 2,6% годовых. О том, под какие условия Фонд дает деньги и на какие шаги придется пойти – читайте в материале OBOZREVATEL.

Когда и сколько выделит МВФ?

Первый транш ожидается уже 5 июня, а его размер составит $1,9 млрд. Всего новая программа рассчитана на 18 месяцев и за это время можно получить $5 млрд.

Меморандум уже согласован, сейчас Совет директоров Фонда должен рассмотреть условия предоставления кредита и окончательно их утвердить. Здесь важно отметить, что кредит МВФ – маяк для других государств и финансовых организаций. От него зависит поддержка от Евросоюза, Мирового банка и т.д.

Кто какой кредит даст Украине:

Программа stand-by МВФ: $3,5 млрд в 2020-м (+$1,5 млрд в 2021-м);

Финансирование от других стран, привязанное к программе МВФ: $0,.4 млрд

Программа DPL Мирового Банка: $1 млрд

Средства Мирового банка на помощь системе здравоохранения: $0,15 млрд

Макрофинансовая помощь от ЕС: второй транш $0,6 млрд

Новая макрофинансовая помощь от ЕС: $1,3 млрд

Когда придется возвращать и под какой процент берем кредит?

По состоянию на 28 мая процентная ставка для Украины от МВФ составляет 2,31%, а в случае транша она поднимется до 2,6%. На это влияет размер базовой ставки МВФ, которая меняется каждую неделю. Кроме того, параметры кредита не отличаются от общих условий, на которых и другие страны получают средства от МВФ.

Кредит будем получать порциями в течение 18 месяцев, а вернуть деньги нужно за пять лет. Почему этот кредит так важен? Украина считается для кредиторов страной с высокими рисками, поэтому на открытом рынке такой дешевый кредит получить невозможно.

Какие условия кредитования?

Ничего страшного в условиях нет, заявляет премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Программа не требует от нас, и там нет условий для осуществления структурных реформ. Там прописаны необходимые структурные маяки, которые Украина должна выполнять с МВФ или без МВФ, поскольку мы движемся в сторону цивилизованного мира", – заявил премьер в эфире одного из телеканалов.

Например, нет требований повышать пенсионный возраст, конкретных сроков по запуску рынка земли. Но, например, есть условие – создать условия для взыскания коммунальных долгов и отменить регуляцию тарифа на газ. Это не означает, что в Украине поднимутся тарифы на голубое топливо – все будет зависеть от ситуации на рынке. В СМИ уже раскрыли некоторые условия меморандума (их со ссылкой на собственные источники опубликовало издание "Украинские новости").

По энергетическому направлению прежде всего для получения второго транша необходимо будет изменить устав НАК "Нафтогаз України" в соответствии с нормами Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Речь идет о пересмотре изменений устава, которые в марте 2019 года утвердил Кабинет министров Владимира Гройсмана.

По судебному направлению на законодательном уровне необходимо будет изменить процедуру конкурсного отбора членов Высшего совета правосудия.

По направлению фискальной политики по таможне и налоговой необходимо будет к осени разработать механизм, который бы позволил с 2021 года Государственной налоговой службе и Государственной таможенной службе работать в качестве единых юридических лиц. Пока каждое территориальное управление налоговой и таможенной служб работает как отдельное юрлицо.

По банковскому направлению к лету Нацбанку необходимо будет утвердить план работы с проблемными активами госбанков. Кроме того, нужно будет ужесточить процедуру урегулирования и ликвидации задолженности связанных лиц.

По антивирусному направлению весной 2021 года нужно будет провести аудит средств госбюджета, которые были потрачены на борьбу с COVID-19.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, запрещающий возвращать банки бывшим владельцам. В частности, это касается ПриватБанка. Этот документ был последним условием, которое должна была выполнить Украина для получения кредитного транша от МВФ.

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