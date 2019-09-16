Бюджет-2020: появились цифры о доходах и расходах Украины

В бюджете Украины на 2020 год заложили доходы на уровне 1 трлн 79 млрд гривен, и расходы 1,17 трлн. "Дыра" составит 95 млрд грн. А на госдолг пойдут рекордные 40% бюджета.

OBOZREVATEL рассказывает о главных цифры украинской казны.

Доходы бюджета

Доходы бюджета Украины в сумме 1 трлн 79 млрд гривен.

В том числе доходы общего фонда бюджета в сумме 962,7 млрд гривен и доходы специального фонда бюджета – в сумме 116,7 млрд гривен;

Расходы бюджета

Расходы бюджета Украины в сумме 1 трлн 170 млрд гривен.

В том числе расходы общего фонда в сумме 1 трлн 44 млрд гривен и расходы специального фонда – в сумме 125,6 млрд гривен;

Оплата госдолга

Объем платежей по погашению государственного долга – 292,9 млрд гривен.

В том числе погашение внешнего долга – 128,7 млрд гривен, государственного внутреннего долга – 164,1 млрд гривен.

Объем платежей по обслуживанию государственного долга – 45,2 млрд гривен.

В том числе государственного внутреннего долга – 88,3 млрд гривен, государственного внешнего долга – 56,8 млрд гривен.

В сумме это погашение госдолга и его обслуживание обойдется бюджету в рекордные 421,6 млрд гривен.

Дефицит бюджета

Предельный объем дефицита бюджета в сумме 95,1 млрд, в том числе предельный объем дефицита общего фонда – в сумме 73,2 млрд гривен и предельный объем дефицита специального фонда – в сумме 21,8 млрд гривен.

Как возрастет бюджет

В пояснительной записке к проекту бюджета говорится, что общие показатели доходов на 2020 год растут по сравнению с утвержденными показателями 2019 на 51,4 млрд грн, а с фактическими показателями 2018 на 149,9 млрд гривен.

Главное, что писал OBOZREVATEL о бюджете-2020:

В воскресенье, 15 сентября, в Верховную Раду внесли проект Государственного бюджета на 2020 год, который будет окончательно доработан до 2 ноября.

Ранее Гончарук рассказал, что проект бюджета на 2020 год будет базироваться на макропрогнозе, утвержденном еще предыдущим правительством.

Украинское правительство в дальнейшем не будет планировать бюджет на каждый год. Об этом заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук. Так, утверждению бюджета будет предшествовать принятие полноценной 3-летней декларации.

В Украине в проекте государственного бюджета на 2020 год правительство установило размер минимальной зарплаты на уровне 4723 гривни.

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