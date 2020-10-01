Посол России выдвинул свою версию, зачем США вводить санкции против "Северного потока-2"

Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что США предпринимают действия против строительства и запуска "Северного потока-2", чтобы "заставить РФ заплатить за независимую внешнюю политику".

Такую версию он озвучил 30 сентября, передает издание Freenews. По его словам, страны ЕС вынуждены покупать дорогой сжиженный природный газ вместо дешевого газа, который может предоставить Россия.

"Дело в том, чтобы заставить нас платить за нашу независимую и уверенную внешнюю политику", – сказал Антонов. Он также добавил, что не стоит ждать от США серьезных изменений в экономическом сотрудничестве и политической сфере. Курс останется неизменным вне зависимости от того, кто будет во главе Белого дома.

"Северный поток-2" пойдет в обход транзитных государств – Украины, Беларуси, Польши и других восточноевропейских стран – через исключительные экономические зоны и территориальные воды России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.

Проект оценивается в 9,5 млрд евро. Его реализует "Газпром" в альянсе с европейскими компаниями Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall. Они обязались профинансировать "Северный поток-2" суммарно на 50%, то есть на 950 млн евро каждый. "Газпром" предоставит вторую половину средств – 4,75 млрд евро.​​

Президент России Владимир Путин заявлял, что газопровод обязаны ввести в эксплуатацию в начале 2021 года. Таким образом, у "Газпрома" осталось чуть больше четырех месяцев, чтобы завершить амбициозный проект.

Проект "Северного потока-2" Инфографика "Обозревателя"

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