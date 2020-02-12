Последствия "сильной гривни": в НБУ сказали, что будет с ценами в Украине

В январе 2020 года в Украине резко замедлилась инфляция, снизившись до 3,2% в годовом измерении (с 4,1% в декабре).

Причина этого – в "отголосках" прошлогоднего укрепления гривни и снижении мировых цен на энергоносители. Также цены "сбивало" увеличенное предложение сырых продуктов питания. "Эти факторы перевесили влияние высоких темпов роста потребительского спроса и заработных плат", – говорится в сообщении на сайте НБУ.

Инфляция в Украине

Вследствие этого в Украине немного подешевели одежда и обувь, автомобили, бытовая техника и электроника (некоторые товары этих категорий сразу на 5-15%). Незначительным был рост цен на мебель, посуду, цветы, бытовую химию и фармацевтическую продукцию.

В НБУ отмечают, что меньшими темпами, чем могли бы, росли цены на макаронные изделия, рыбу и морепродукты, чай, хлеб и мучные изделия. Также снизились цены на рис и оливковое масло.

Также меньшими темпами (но все равно весьма заметно) дорожала стоимость услуг. Это объясняется тем, что предпринимателям пришлось поднимать зарплаты сотрудникам.

В НБУ прогнозируют, что инфляция еще на протяжении нескольких месяцев будет ниже целевого диапазона 5% (± 1 процентный пункт). "Однако к концу года она вернется в пределы целевого диапазона в результате высокого внутреннего спроса и дальнейшего смягчения монетарной политики НБУ", – сообщили в Нацбанке.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Рекордное замедление инфляции в Украине по итогам 2019 года происходит на фоне обвала промышленности, что грозит украинской экономике крупными проблемами. Об этом рассказал в эфире ObozTV экономист Олег Пендзин.

В ноябре 2019 года в Министерстве экономики предполагали, что в начале 2020 года в Украине может ослабеть гривна и вырасти инфляция.

Нацбанк Украины в 2020 году продолжит снижать уровень инфляции. В планах – держать ее в пределах 5%.

Министерство экономики ожидает, что в первой половине 2020 года инфляция в Украине будет низкой.

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