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12 февраля • обновлено в 15:50
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Последствия "сильной гривни": в НБУ сказали, что будет с ценами в Украине

1.3т
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В январе 2020 года в Украине резко замедлилась инфляция, снизившись до 3,2% в годовом измерении (с 4,1% в декабре).

Причина этого – в "отголосках" прошлогоднего укрепления гривни и снижении мировых цен на энергоносители. Также цены "сбивало" увеличенное предложение сырых продуктов питания. "Эти факторы перевесили влияние высоких темпов роста потребительского спроса и заработных плат", – говорится в сообщении на сайте НБУ.

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Инфляция в Украине

Инфляция в Украине

Вследствие этого в Украине немного подешевели одежда и обувь, автомобили, бытовая техника и электроника (некоторые товары этих категорий сразу на 5-15%). Незначительным был рост цен на мебель, посуду, цветы, бытовую химию и фармацевтическую продукцию.

В НБУ отмечают, что меньшими темпами, чем могли бы, росли цены на макаронные изделия, рыбу и морепродукты, чай, хлеб и мучные изделия. Также снизились цены на рис и оливковое масло.

Также меньшими темпами (но все равно весьма заметно) дорожала стоимость услуг. Это объясняется тем, что предпринимателям пришлось поднимать зарплаты сотрудникам.

В НБУ прогнозируют, что инфляция еще на протяжении нескольких месяцев будет ниже целевого диапазона 5% (± 1 процентный пункт). "Однако к концу года она вернется в пределы целевого диапазона в результате высокого внутреннего спроса и дальнейшего смягчения монетарной политики НБУ", – сообщили в Нацбанке.

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Автор
Андрей Довгань
Тема
Экономика Украины: прогнозы
Место
Украина
Теги
Национальный банк Украины инфляция
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