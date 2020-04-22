Фатальные для Кремля: Портников предсказал последствия обвала цен на нефть

Падение мировых цен на нефть для России будет фатальным. А разговоры о том, что эта страна успешно переживет энергетический кризис благодаря резервам, не выдерживают никакой критики.

Такое мнение высказал журналист Виталий Портников в блоге на "Эспресо". По его словам, то что происходит сейчас, это не энергетический кризис. Это – глобальный экономический кризис. Советский Союз погиб благодаря энергетическому кризису. А выжить во время глобального экономического кризиса стране, все благополучие которой построено исключительно на нефти и газе, будет еще труднее.

"Сейчас начнется настоящая борьба за выживание. Выживут сильнейшие. Россия к ним явно не относится. Уже ценовая война последних недель была войной за вытеснение России со скукоживающегося нефтяного рынка. А сейчас уже и рынка-то никакого нет", – объяснил Портников.

По его словам, проблемы будут не только у россиян. Проблемы будут и у американских нефтяников. Однако добыча нефти не является определяющим фактором для экономики США. Проблемы будут и у монархий Персидского залива – вот только себестоимость нефти там ниже, а ресурсов больше. А вот Россия...

"Когда сенатор Джон Маккейн назвал Россию "бензоколонкой, пытающейся выдать себя за страну", многие считали это просто красивым образом. Но это так и есть, мы еще убедимся в справедливости слов сенатора. Крах путинской России – это вопрос времени. Понятно, что это не произойдет за несколько дней, месяцев, может быть, даже лет – хотя кто знает. Но теперь можно с уверенностью сказать, что это произойдет", – написал Портников.

По его мнению, потеряв нефтедоллары, Россия уйдет из Крыма, Донбасса, Грузии и Молдовы.

"В России начнут экономить на доброжелателях. На пропаганде. На политических проститутках. Мы с удивлением увидим, как начнут скукоживаться пророссийские партии, пророссийские телевизионные каналы, как начнут исчезать пророссийские пропагандисты из социальных сетей. Как у многих любителей "русского мира" резко начнет остывать любовь к России – потому что за нее перестанут выплачивать гонорары", – объяснил журналист.

Будет так, как было в в 80-е – 90-е годы, когда жители западных стран с изумлением наблюдали за исчезновением международного коммунистического движения вместе с его активистами, газетами, демонстрациями в защиту мира.

"Еще вчера коммунисты претендовали на власть даже в таких странах, как Франция или Италия, а сегодня они спешно распродавали имущество и объявляли себя демократами. А все потому, что у международного отдела ЦК КПСС окончился бюджет. Нужно просто перестать платить", – считает Портников.

Как сообщал OBOZREVATEL, обвал мировых цен на нефть привел к тому, что по итогам 2020 года дефицит бюджета России превысит 5,6 трлн рублей (около $75,5 млрд).

С начала марта россияне сняли через банкоматы и со своих счетов в банках около 1 триллиона рублей ($13,6 млрд).

Бессрочные "каникулы", на которые россиян по домам отправили власти, уже скоро грозят Кремлю голодными бунтами и по-настоящему массовыми протестами. Об этом все шире говорят российские блогеры.

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