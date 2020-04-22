Главная Новости
22 апреля • обновлено в 03:53
МоваЯзык
Мир Спорт

/ Mакроэкономика

Фатальные для Кремля: Портников предсказал последствия обвала цен на нефть

1.2т
Читать материал на украинском

Падение мировых цен на нефть для России будет фатальным. А разговоры о том, что эта страна успешно переживет энергетический кризис благодаря резервам, не выдерживают никакой критики.

Такое мнение высказал журналист Виталий Портников в блоге на "Эспресо". По его словам, то что происходит сейчас, это не энергетический кризис. Это – глобальный экономический кризис. Советский Союз погиб благодаря энергетическому кризису. А выжить во время глобального экономического кризиса стране, все благополучие которой построено исключительно на нефти и газе, будет еще труднее.

Фатальные для РФ: Портников предсказал последствия обвала нефти

"Сейчас начнется настоящая борьба за выживание. Выживут сильнейшие. Россия к ним явно не относится. Уже ценовая война последних недель была войной за вытеснение России со скукоживающегося нефтяного рынка. А сейчас уже и рынка-то никакого нет", – объяснил Портников.

По его словам, проблемы будут не только у россиян. Проблемы будут и у американских нефтяников. Однако добыча нефти не является определяющим фактором для экономики США. Проблемы будут и у монархий Персидского залива – вот только себестоимость нефти там ниже, а ресурсов больше. А вот Россия...

"Когда сенатор Джон Маккейн назвал Россию "бензоколонкой, пытающейся выдать себя за страну", многие считали это просто красивым образом. Но это так и есть, мы еще убедимся в справедливости слов сенатора. Крах путинской России – это вопрос времени. Понятно, что это не произойдет за несколько дней, месяцев, может быть, даже лет – хотя кто знает. Но теперь можно с уверенностью сказать, что это произойдет", – написал Портников.

По его мнению, потеряв нефтедоллары, Россия уйдет из Крыма, Донбасса, Грузии и Молдовы.

"В России начнут экономить на доброжелателях. На пропаганде. На политических проститутках. Мы с удивлением увидим, как начнут скукоживаться пророссийские партии, пророссийские телевизионные каналы, как начнут исчезать пророссийские пропагандисты из социальных сетей. Как у многих любителей "русского мира" резко начнет остывать любовь к России – потому что за нее перестанут выплачивать гонорары", – объяснил журналист.

Будет так, как было в в 80-е – 90-е годы, когда жители западных стран с изумлением наблюдали за исчезновением международного коммунистического движения вместе с его активистами, газетами, демонстрациями в защиту мира.

"Еще вчера коммунисты претендовали на власть даже в таких странах, как Франция или Италия, а сегодня они спешно распродавали имущество и объявляли себя демократами. А все потому, что у международного отдела ЦК КПСС окончился бюджет. Нужно просто перестать платить", – считает Портников.

Как сообщал OBOZREVATEL, обвал мировых цен на нефть привел к тому, что по итогам 2020 года дефицит бюджета России превысит 5,6 трлн рублей (около $75,5 млрд).

С начала марта россияне сняли через банкоматы и со своих счетов в банках около 1 триллиона рублей ($13,6 млрд).

Бессрочные "каникулы", на которые россиян по домам отправили власти, уже скоро грозят Кремлю голодными бунтами и по-настоящему массовыми протестами. Об этом все шире говорят российские блогеры.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Читайте все новости по теме "Мировой финансовый кризис" на OBOZREVATEL.

Автор
Андрей Довгань
Темы
Мировой финансовый кризис Кризис в России
Персона
Виталий Портников
Место
Россия
Поделиться в Facebook
2
Комментарии
0
0
Смешно
2
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
А что скажет начальник транспортного цеха?
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Чечеткин Иван
Чечеткин Иван
А Медовар что думает по этому поводу?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Экономика Mакроэкономика

Коронавирус. Самое важное

Новости экономики

Топ-публикации

Топ-блоги