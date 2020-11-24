Бродский раскритиковал "креативную" идею Зеленского по помощи ФЛП
Президент Украины ранее заявил, что власти готовят единовременную материальную помощь ФЛП и нанятым работникам
План Зеленского еще не утвержден, законопроекты будут поданы в парламент в ближайшее время
Глава редакционного совета OBOZREVATEL, президент Федерации баскетбола Украины Михаил Бродский раскритиковал план помощи ФЛП в связи с карантином, озвученный президентом Владимиром Зеленским.
О "карантинных" выплатах для предпринимателей Бродский высказался во вторник, 24 ноября, на своей странице в Facebook.
"Вот креативный, то опрос, теперь строит самую большую сетку в стране. Красавец, можно весной идти на выборы", – пошутил президент Федерации баскетбола Украины.
Он добавил, что ФЛП теперь "на кнопке у Федорова из правительства" (вицепремьер, министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров. – Ред.).
Отметим, согласно плану президента, получить выплаты можно будет, зайдя в приложение "Дия". Оно разрабатывалось Министерством цифровой трансформации.
Бродский подытожил, что команде Зеленского "и это не поможет".
Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский анонсировал введение налоговых каникул для физлиц-предпринимателей на время карантина и одноразовую выплату в размере 8 тысяч гривен.
Это может привести к потерям бюджета в размере до 26,8 млрд грн (при условии трехмесячных каникул и полного закрытия ФЛП), ускоренному росту цен и подорожанию доллара.
Как сообщал OBOZREVATEL:
В Украине с субботы, 14 ноября, ввели карантин выходного дня. Больнее всего он ударит по сфере общественного питания. На выходные выпадает основная часть выручки таких заведений.
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