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27 сентября • обновлено в 19:24
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Помогали с 2014 года: в Германии поймали Зеленского на лжи

16.5т Читать материал на украинском

С 2014 года власти Германии выделили Украине помощь на сумму 1,4 млрд евро.

Об этом, ссылаясь на данные немецкого правительства, пишет издание Der Spiegel. Там привели детальные цифры, на что именно выделялась помощь.

  • 544 млн евро – сотрудничество в целях развития;

  • 110 млн евро – гуманитарная помощь;

  • 500 млн евро – финансовый кредит;

  • 25 млн евро – на меры по урегулированию ситуации в стране;

  • 200 млн евро – заплатили Украине по каналам ЕС.

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"Согласно новым данным Организации экономического сотрудничества и развития, Германия является третьим по величине донором для Украины после Европейского союза и США", – говорится в публикации.

Помогали с 2014 года: в Германии поймали Зеленского на лжи

Как сообщал OBOZREVATEL, 24 сентября президент США Дональд Трамп заявил, что будет продолжать задерживать помощь для Украины. Он хочет, чтобы в Киев больше денег вкладывала Европа, в частности, Германия.

После появления 25 сентября расшифровки разговора Дональда Трампа и Владимира Зеленского стало известно, что Трамп раскритиковал Германию за то, что она недостаточно помогает Украине, а Зеленский с ним согласился.

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Тема
Финансовая помощь Украине
Место
Германия
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Pavlov Dmitry
Pavlov Dmitry
Вся Германия должна на коленях благодарить хероев Украины за то, что они не дали Путену поработить Европу, за то, что Украина борется с СП-2 не давая Путену шантажировать ЕС, за то что Украина еще в прошлом веке плечом к плечу с Германией воевала против СССРа, хотевшего оккупировать фесь мир. Кеннигсберг, Кубань, Кемска волость и триллион репарацый от России были бы хорошим подарком Украине за то, что Украина не щадя себя сделала для Европы. СУГС, ёпста
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0
3
Дегтяренко Светлана
Дегтяренко Светлана
Где деньги Зин?
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Букет Красивый
Букет Красивый
Дегтяренко Светлана, у пеци и его фашистов по карманам.
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0
2
Свавильный Николай
Свавильный Николай
Не надо ничего говорить о том, чего НЕ ЗНАЕШЬ. Президент - серьезная должность, не сравнить с чтением чужих текстов со сцены.
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1
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Григоренко Николай
Григоренко Николай
Свавильный Николай, Тогда ему нужно быть глухонемым. Это тупое чмо, ничего не знает и не умеет
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1
0

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