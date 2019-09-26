Помогали с 2014 года: в Германии поймали Зеленского на лжи

С 2014 года власти Германии выделили Украине помощь на сумму 1,4 млрд евро.

Об этом, ссылаясь на данные немецкого правительства, пишет издание Der Spiegel. Там привели детальные цифры, на что именно выделялась помощь.

544 млн евро – сотрудничество в целях развития;

110 млн евро – гуманитарная помощь;

500 млн евро – финансовый кредит;

25 млн евро – на меры по урегулированию ситуации в стране;

200 млн евро – заплатили Украине по каналам ЕС.

"Согласно новым данным Организации экономического сотрудничества и развития, Германия является третьим по величине донором для Украины после Европейского союза и США", – говорится в публикации.

Как сообщал OBOZREVATEL, 24 сентября президент США Дональд Трамп заявил, что будет продолжать задерживать помощь для Украины. Он хочет, чтобы в Киев больше денег вкладывала Европа, в частности, Германия.

После появления 25 сентября расшифровки разговора Дональда Трампа и Владимира Зеленского стало известно, что Трамп раскритиковал Германию за то, что она недостаточно помогает Украине, а Зеленский с ним согласился.

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