Поменяв поставщика газа, можно сэкономить до 40%, – директор ГК "Нафтогаз Украины"

За четыре месяца с момента открытия рынка количество компаний поставщиков газа для населения увеличилось с 37 до 56. В ноябре разница в цене на газ между отдельными поставщиками достигла почти 3 грн. С ростом цен – она снова будет расти, а вместе с ней - и количество потребителей, желающих поменять поставщика. Но все же, далеко не все украинцы знакомы с реалиями нового рынка. О том, как формируется цена на газ, что дает населению открытие рынка газа и каких ошибок стоит избегать при смене поставщика - рассказывает в интервью OBOZREVATEL директор Газопоставляющей компании "Нафтогаз Украины" Максим Рабинович.

– В условиях свободного рынка существенно выросла цена газа для населения, что возмутило многих потребителей. От чего зависят эти цены?

– Цена на газ для населения имеет несколько составляющих. Первое – оптовая цена газа, по которой поставщики его покупают, добывают или импортируют из Европы. Второе - стоимость транспортировки. Есть также наценка поставщика, которая должна дать ему возможность совершенствовать сервис, открывать центры обслуживания, контакт-центры и зарабатывать. Наценка Газопоставляющей компании "Нафтогаз Украины" - примерно 6%. Сейчас нам этого хватает. Другие компании формируют цену по-своему.

– Вместе с ростом цен на газ растет и разница в цене между поставщиками. На ноябрь между самым дешевым и самым дорогим поставщиком разница почти в 3 гривны, почему так много?

– Это уже вопрос к каждому поставщику. Готовились ли они к отопительному сезону? Покупали ли газ заранее? Заключали ли выгодные контракты? Давали ли предоплату? Есть очень много факторов, на которые влияет поставщик для формирования своего ресурса на отопительный период. В этот период газ дорожает. Если у поставщика нету длительного контракта – он будет покупать газ дороже, соответственно, это отразится на цене для населения.

– А каких тарифов населению стоит ждать зимой?

– В отопительный период стоимость газа традиционно растет, в межотопительный – падает. Будет ли цена расти в декабре? Точно сказать не могу. НАК "Нафтогаз Украины", у которого мы покупаем газ, озвучивает для нас оптовую цену где-то 23-25 числа. Но по тем тенденциям, которые я вижу сейчас, цена, скорее всего, не будет сильно отличаться от ноябрьской, потому что рынки сейчас довольно стабильны. Не могу назвать точную стоимость газа для потребителя, но вряд ли она будет динамично расти. Это то, что касается нашей компании. На счет других поставщиков сказать не могу, у каждого своя политика ценообразования.

"ЭКОНОМИЯ НА ПОТРЕБЛЕНИИ И ЦЕНЕ"

– Могут ли потребители как-то сэкономить в отопительный период?

– Есть две составляющие экономии: на потреблении или на цене. Прежде всего нужно выяснить, нет ли лишнего расхода газа. Если у вас частный дом, вы должны понимать: энергоэффективный ли ваш котел или он нуждается в замене. Дом еще можно утеплить, поменять окна. Но эти советы – индивидуальны для каждого жилья. Анализировать, какие меры нужны в конкретном случае, должен специалист. Во-вторых, до 40% можно экономить и на цене. Сейчас все поставщики предлагают разные цены, месячные или годовые тарифы, депозиты (когда вы можете купить себе наперед определенный объем газа). В зависимости от своего потребления клиент может выбрать наиболее выгодное предложение. К примеру, у нас есть месячная и годовая цена. Годовая – это когда вы фиксируете цену газа на весь год и не зависите от колебаний рынка. В ноябре стоимость газа по годовому тарифу - 6,45 грн/м3. Вы обозначаете, какой объем газа потребляете за год, мы делим это на 12 частей и каждый месяц вы платите равными частями. В конце года - делаем сверку. Если превысили лимит – доплачиваете, если потребили меньше – мы возвращаем часть денег.

Максим Рабинович Нафтогаз

– Годовой тариф – это новый вариант взаимодействия в сфере коммунальных услуг. Насколько он сейчас востребован?

– Примерно 35% клиентов, которые перешли в нашу компанию с открытием рынка, используют именно этот тариф. Это не мало. Цена газа с сентября росла. Люди понимали, что газ будет дороже и фиксировали тариф. Это нормальная ситуация, которая позволила людям покупать газ дешевле. В октябре, к примеру, можно было зафиксировать цену на уровне 5,24 грн/м3. Если сравнить с тем, что у большинства газсбытов в ноябре цена больше 8 грн/м3, это хорошая экономия.

"40% КЛИЕНТОВ ПРИСЫЛАЮТ НЕ ПОЛНЫЙ ПАКЕТ ДОКУМЕНТОВ"

– А насколько легко сейчас менять поставщика?

– По-разному. Изменение поставщика состоит из двух частей. Первая, наиболее болезненная для нас, это идентификация клиента. К сожалению, у нас в стране нет единой клиентской базы потребителей газа, потому процесс идентификации занимает 95% процедуры перехода. Если вы прислали нам весь пакет документов через наш сайт: паспорт, ИНН, право собственности на квартиру, последнюю квитанцию от поставщика и заявление о присоединении (это должен делать владельцы жилья или доверенное лицо), - то переход займет 5-7 рабочих дней. Если же вы шлете документы в течение 10 дней по одному, то переход будет длиться до 21-го дня. Когда клиент присылает заявление на присоединение через сайт "Приват24", а все остальные документы там уже есть – это займет 3-5 дней. При заполнении заявлений в Приват24 важно, чтобы это делал собственник жилья.

– Правда ли, что процесс перехода сейчас дополнительно затягивается из-за большого количества заявок?

– В определенной степени. Для понимания, если заявления пришли с полным набором документов – максимум через неделю поставщик будет изменен. Но 40% клиентов присылают нам только часть документов, к примеру, только паспорт, даже без заявления. Еще через три дня человек может дослать ИНН, еще через 7 дней – другие документы. Бывают проблемы с правом собственности. У 40-50% клиентов нет подтверждающих документов или они не в должном виде. Потому присоединение занимает больше времени. Сначала мы делали переход за один день. Но сейчас к нам приходит более 6000 заявлений в день. Идентификация – это очень сложный процесс. Но мы уже наращиваем объемы обработки заявлений, доавтоматизируем все процессы до конца года и, несмотря на количество заявлений, выйдем на автоматическую обработку пакетов документов за 5 дней. В целом с начала августа к нам уже перешли больше 40 000 клиентов.

– Можно ли упростить процесс идентификации?

– Необходимо создать единый data-хаб 12 миллионов клиентов с их EIC -кодами, паспортами, ИНН, подтверждениями собственности. Когда такое информационное хранилище будет создано, поставщику нужно будет только обратиться к нему с заявкой и поставщику подтвердят, что конкретный человек – действительно владелец квартиры. Это займет три минуты. Такое решение требует времени. Пока же есть предложение создать промежуточный механизм по упрощению идентификации клиента. Обратились к НКРЭКУ, чтобы все облгазы (которые занимаются распределением газа) на квитанциях клиента размещали цифровую информацию о нем. Тогда поставщик сможет отсканировать этот цифровой код и получить сразу всю информацию о клиенте. Но пока облгазы в этом не заинтересованы. Мы видим это по некоторым их действиям. К примеру, сейчас для смены поставщика клиенту нужен EIC-код. Его должны размещать на платежках за доставку газа. Часто облгазы размещают такой код на отрывной части. К тому же, некоторые компании убрали эти коды из личных кабинетов на сайтах.

Тарифы на газ в Украине

"ОБЛГАЗЫ – СКРЫВАЮТ ИНФОРМАЦИЮ ОТ КЛИЕНТОВ"

– Известны ли вам другие случаи злоупотреблений со стороны облгазов? И что делать гражданам, чтобы отстоять свои права?

– С начала процедуры открытия рынка облгазы максимально не содействовали. К нашим новым клиентам приезжали их работники, проверяли счетчики. Но сейчас они уже не сопротивляются. Понимают, что НКРЭКУ будет применять к ним меры. Единственное, что они делают дальше – скрывают как могут информацию от клиента. Ее не печатают на платежках, не всегда охотно предоставляют в контактном центре. Мы сразу понимали, что будет такая ситуация, но это не остановит процесс перехода. Люди поняли, что могут пользоваться своим законным правом на выбор поставщика газа.

– По закону все граждане до 2021-го года должны установить счетчики газа. Но пока они есть далеко не у всех и часть потребителей принципиально не хотят их устанавливать. Могут ли такие пользователи, которые не ведут учет своего потребления, сменить поставщика?

– Если нет счетчиков, потребление рассчитывается по нормам, которые устанавливают облгазы. Мы, как поставщик, не имеем к этому отношения. При рассматривании заявки от потенциального клиента, для нас не играет роли, есть у человека счетчик или нет. Данные о потреблении газа нам предоставляет облгаз.

– Еще в сентябре "Нафтогаз" анонсировал возможность заключать договоры на поставку не только через интернет, но и через отделения "Ощадбанка", "Приватбанка" и "Укрпочты". Сейчас такое партнерство работает с банком ПУМБ, куда можно непосредственно прийти и подать документы, а с "Приватом" договоры можно заключать через "Приват24". Как насчет остальных анонсированных партнерств? Возможно, до конца года запланированы другие партнерские программы?

– Сейчас у нас два больших канала коммуникации с клиентами: наш сайт и сайт "Приват24". Еще есть несколько партнеров-агентов. Они ходят по домам, продают, к примеру, страховки, и наш продукт. Также есть партнерская программа с ПУМБ - в отделениях этого банка на Западе и Юге страны можно подать заявление и документы на подключение к Газопоставляющей компании "Нафтогаз Украины" Также у нас в интеграции большой государственный банк. Ведем переговоры еще с несколькими логистическими партнерами. Думаю, до конца года мы это партнерство финализируем.

– Рынок газа существует уже четвертый месяц. Когда его создавали, шла речь о том, что благодаря конкуренции за потребителя произойдут качественные изменения в предоставлении услуг. По вашему мнению, уже можно назвать рынок газа для населения конкурентным? И есть ли качественные изменения, которые можно отметить?

– Конечно. Для меня все очень прозрачно. Мы видим это на примере статистики цен. Большая половина рынка, старые газсбыты, продают газ по 8,80 грн/м3. А около 15 новых компаний, в том числе и наша, продают газ от 6,20 грн/м3 до 7 грн/м3. Разница в цене - до 40%. И не потому, что кто-то демпингует, а потому что что-то часть компаний хотят на клиентах, которые достаточно инертны, заработать больше. Думаю, через год-два инфраструктура рынка и структура продаж кардинально изменятся.