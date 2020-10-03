Пользователь перевел старые биткоины и превратил 5 центов в $500 тысяч

Пользователь перевел 50 биткоинов, которые были неактивны с момента своей добычи в мае 2010 года. С того момента курс вырос с одного цента до более 10 тыс. долларов.

В результате стоимость монет увеличилась с 5 центов до 500 тыс. долларов. Об этом со ссылко на Goldfoundinshit сообщает Forklog. В июле произошел аналогичный эпизод. Тогда неизвестный пользователь впервые переместил 50 BTC, добытые 24 мая 2010 года.

Курс взлетел forklog.com

В мае в движение пришли 50 биткоинов, добытые 9 февраля 2009 года. На тот момент сеть первой криптовалюты работала чуть более месяца. Многие пользователи предположили, что отправителем мог быть Сатоши Накамото, однако анализ так называемых паттернов Патоши эту гипотезу не подтвердил.

В мае также пробудились 145 адресов, созданных в 2009-2010 годах. Они подписали сообщение, в котором обвинили австралийского предпринимателя Крейга Райта в мошенничестве.

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