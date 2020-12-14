Пока власти шестой год обещают ввести налог на выведенный капитал (НнВК), а эксперты главного кредитора страны - МВФ - рассказывают нашим чиновникам почему Украине его нельзя вводить (читайте ноябрьский Technical Assistance Report IMF), польские власти за семь месяцев разработали и внедрили этот налог (получил название эстонский CIT) уже с 01.01.2021 года.

При этом, для максимально эффективного и комфортного внедрения нового режима налогообложения прибыли компаний Министерство финансов Польши пошло на беспрецедентный шаг - до 17 декабря проводятся общественные консультации по подготовке большого практического руководства для применения НнВК. Понимая важность и сложность новации для налогоплательщиков, ведомство собирает от бизнеса и профессиональной среды все возможные вопросы/траблы и готовить комплексные рекомендации для бизнеса. Практическое руководство, впервые, сразу получит статус налогового разъяснения обязательного к исполнению со стороны контролирующих органов. Указанное позволит избежать значительного числа конфликтов с налоговыми органами, а также привлечет к переходу на новую систему большее количество польских компаний. "Разъяснение эстонского CIT будет своего рода справочником - обширным, полным практических примеров, которые легко развеют сомнения любого налогоплательщика" - говорят в Министерстве финансов.

Вот маленький пример того, как два государства - соседа с сопоставимыми чуть менее 30 лет назад размерами экономик, сегодня имеют разрыв в 50-60 лет экономического развития.

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