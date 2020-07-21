Почему-то Байден не отказался от идеи Трампа "Покупай американское" и тоже внёс ее в свою президентскую компанию. И почему-то они оба поддерживают действующий с 1933 года в Америке закон про локализацию. В котором речь идёт не о товарах, собранных их импортных деталей, а о продукции с определённым уровнем локализации, когда детали, материалы и сырьё тоже должны производиться в США. И тогда этим товарам будет отдаваться предпочтение в госзакупках!

Да и во всех экономически развитых странах мира локализация привычно примеряется, как инструмент промышленной политики, привлечения инвестиций и создания рабочих мест!

Но только по Украине Евросоюз высказывает озабоченность текстом законопроекта о локализации и возможных ограничениях в отношении импортной машиностроительной продукции и пишет письмо на имя премьера и Главы ВР...

Хочу поддержать идею локализации, которую хочет реализовать Кабмин и законопроект 3739 про внесение соответствующих изменений в закон о публичных закупках! Причём, речь в нем идёт только о продукции машиностроения, как о пилотном пробном проекте. Другим отраслям промышленности придётся пока только надеяться, что и до них дойдёт очередь.

Что даёт локализация?

- стимулирует внутреннее производство;

- новые рабочие места;

- привлекаются инвестиции;

- расширяется налогооблагаемая база за счёт появления новых налогоплательщиков и добавляются косвенные налоги со стороны потребления.

Почему ее критикуют?

- критики локализации высказывают опасение, что это приведёт к демонтажу системы Прозорро.

Согласен, это усложнит закупки с точки зрения возможных злоупотреблений с коэффициентом локализации, с проверками его соответствия и неотработанностью процедур. Но было бы желание - это все наладить по государственному , объективно, системно и неусложненно! Как и извратить при желании можно любую позитивную идею. Ту же систему Прозорро научились обходить десятками способов, о чем я неоднократно писал и продолжаю это делать...