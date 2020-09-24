Похоронят ли США "Северный поток-2": известный эксперт назвал условия остановки проекта

ЕС из-за позиции Германии не сможет принять единые санкции против проекта "Северный поток-2", однако санкции США способны остановить как строительство, так и работу газопровода.

Об этом в интервью DW рассказал эксперт по Восточной Европе Герхард Манготт. По его словам, все будет зависеть от того, удастся ли Конгрессу США принять санкции против немецкого порта Засниц еще до того, как прокладка оставшихся шести процентов труб будет завершена, или только после этого.

"Так что строительство газопровода может быть закончено, несмотря на препятствия. Вопрос в том, удастся ли на фоне санкций США начать его эксплуатацию и наложит ли Вашингтон санкции на предприятия, которые получают газ из этого газопровода и хотят продавать его на европейском рынке", – рассказывает эксперт.

"Северный поток-2" пойдет в обход транзитных государств – Украины, Беларуси, Польши и других восточноевропейских стран – через исключительные экономические зоны и территориальные воды России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.

Проект оценивается в 9,5 млрд евро. Его реализует "Газпром" в альянсе с европейскими компаниями Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall. Они обязались профинансировать "Северный поток-2" суммарно на 50%, то есть на 950 млн евро каждый. "Газпром" предоставит вторую половину средств – 4,75 млрд евро.​​

Президент России Владимир Путин заявлял, что газопровод обязаны ввести в эксплуатацию в начале 2021 года. Таким образом, у "Газпрома" осталось чуть больше четырех месяцев, чтобы завершить амбициозный проект.

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