Похоронят ли США "Северный поток-2": известный эксперт назвал условия остановки проекта
О том, что может остановить "Северный поток-2"
Когда США может остановить газопровод
Кто проиграет от запуска "Северного потока-2"
ЕС из-за позиции Германии не сможет принять единые санкции против проекта "Северный поток-2", однако санкции США способны остановить как строительство, так и работу газопровода.
Об этом в интервью DW рассказал эксперт по Восточной Европе Герхард Манготт. По его словам, все будет зависеть от того, удастся ли Конгрессу США принять санкции против немецкого порта Засниц еще до того, как прокладка оставшихся шести процентов труб будет завершена, или только после этого.
"Так что строительство газопровода может быть закончено, несмотря на препятствия. Вопрос в том, удастся ли на фоне санкций США начать его эксплуатацию и наложит ли Вашингтон санкции на предприятия, которые получают газ из этого газопровода и хотят продавать его на европейском рынке", – рассказывает эксперт.
"Северный поток-2" пойдет в обход транзитных государств – Украины, Беларуси, Польши и других восточноевропейских стран – через исключительные экономические зоны и территориальные воды России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.
Проект оценивается в 9,5 млрд евро. Его реализует "Газпром" в альянсе с европейскими компаниями Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall. Они обязались профинансировать "Северный поток-2" суммарно на 50%, то есть на 950 млн евро каждый. "Газпром" предоставит вторую половину средств – 4,75 млрд евро.
Президент России Владимир Путин заявлял, что газопровод обязаны ввести в эксплуатацию в начале 2021 года. Таким образом, у "Газпрома" осталось чуть больше четырех месяцев, чтобы завершить амбициозный проект.
Как сообщал OBOZREVATEL:
8 февраля Париж и Берлин подготовили компромиссный вариант поправок к Газовой директиве ЕС, которые позволят их утвердить, однако оставят Берлину широкие возможности для реализации проекта "Северный поток-2".
13 февраля Совет ЕС и Европарламент предварительно одобрили ужесточение Газовой директивы Евросоюза на основании значительно доработанного и смягченного проекта поправок, разработанного Германией и Францией. От них напрямую зависит судьба российского газопровода в обход Украины.
21 февраля Совет Европейского Союза одобрил поправки к Газовой директиве, которые затрагивают "Северный поток-2". Речь идет о компромиссном варианте поправок, предусматривающем ужесточение требований к новому проекту российского газового монополиста "Газпрома".
19 марта комитет Европарламента по промышленности, исследованиям и энергетике поддержал проект поправок к Газовой директиве ЕС, которая может создать препятствия для российского газопровода в обход Украины "Северный поток-2".
15 мая Федеральное сетевое агентство ФРГ (BNA) отказало компании Nord Stream 2 AG в выводе проекту российского газопровода "Северный поток-2" из-под правил обновленной Газовой директивы ЕС.
Федеральное сетевое агентство Германии (BNA) изменило свое решение в пользу России и вывело ее газопровод "Северный поток-2" из-под действия норм Газовой директивы Евросоюза на территории страны сроком на 20 лет.