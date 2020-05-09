Подорожание нефти рекордно укрепило рубль: какой курс доллара в России

В России за последнюю неделю рекордно укрепился рубль. Стоимость доллара на Московской бирже снизилась на 2,32 рубля – с 75,74 руб./$ до 73,42 руб./$. Это произошло на фоне подорожания нефти.

Стоимость евро упала на 3,25 рубля – с 82,83 руб./евро до 79,58 руб./евро. Об этом свидетельствуют данные биржи. Биржа советует спекулянтам продавать иностранную валюту.

Падение стоимости доллара за неделю

Падение стоимости доллара за неделю

Официальный курс валют, установленный Центробанком РФ на 9 мая, такой:

доллар – 73,87 рублей;

евро – 80,00 рублей.

Как сообщал OBOZREVATEL, обвал цен на нефть в "черный понедельник" 20 апреля привел к разорению спекулянтов на Московской бирже. Они не только потеряли потенциально имевшиеся у них 400 млн рублей, но и оказались должны вдвое больше.

Обвал мировых цен на нефть привел к тому, что по итогам 2020 года дефицит бюджета России превысит 5,6 трлн рублей (около $75,5 млрд).

С начала марта россияне сняли через банкоматы и со своих счетов в банках около 1 триллиона рублей ($13,6 млрд).