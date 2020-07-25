План по бюджету Украины провалили: не хватило почти 48 млрд

Государственный бюджет Украины за январь-июль 2020 года выполнили всего на 92,2% (минус 47,8 млрд грн).

Об этом говорится в материалах Государственной казначейской службы. Таможенные органы собрали на 41,1 млрд грн меньше плана. Так, в бюджет заложили 184,6 млрд, при этом реально удалось собрать 143,4 млрд.

Данные Государственной казначейской службы Госказначейство

Общий фонд при плане 616,7 млрд грн выполнили всего на 568,9 млрд. При этом это на 15,2 млрд грн больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Напомним, из-за недополучения средств бюджет не смог полностью профинансировать расходы. В январе – июне разрыв составлял 51 млрд грн (9,6%). В частности, меньше плана проведены расходы на реализацию программ государственных гарантий медицинского обслуживания населения – на 29,9 млрд грн (30,4%). На обслуживание государственного долга – на 7,1 млрд грн (10,3%). Меньше плана проведены расходы на социальное обеспечение – на 4,8 млрд грн (2,9%).

Как сообщал OBOZREVATEL, министерство инфраструктуры через коронакризу предложило отложить на полгода уплату в бюджет 750 млн грн дивидендов "Укрзалізниці".

Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова из фракции "Слуга народа" заявила, что, приватизировав имущество, находящееся в управлении профсоюзов, государство получит около двух миллиардов долларов.