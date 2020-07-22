Петрашко сказал, каким должен быть курс доллара в Украине

Министр экономики Игорь Петрашко заявил, что инфляция в Украине должна быть на уровне 8-9% – вместо нынешних 5-6%, а НБУ должен выкупать доллар, чтобы поднять курс.

Он добавил, что усиление гривни до 23,5 грн/$ прошлого года заложило падение украинской промышленности и ВВП. Об этом он сказал в интервью "РБК-Украина".

"В случае, когда надо стимулировать экономический рост, когда надо ускорить рост ВВП, надо проводить экспансионистскую монетарную политику. Эта политика заключается в достаточно простых вещах – увеличения предложений денег на рынке. И это не имеется в виду печать денег", – сказал министр.

По его словам, НБУ может больше выкупать доллары в резерв (увеличение спроса на валюту будет способствовать росту курса).

"Я говорю, что в случаях, когда есть улучшение конъюнктуры, давайте поддержим эту конъюнктуру, давайте больше выкупать у резервы. У нас сейчас общие резервы составляют 28,5 млрд долларов, чистых резервов меньше – около 17,5 млрд долларов. Почему бы ни выкупить 5-6 млрд в резервы, сохраняя стабильность курса и стимулируя производство?", – объяснил Петрашко.

По его словам, показатель инфляции в Украине должен быть выше, чем в странах Евросоюза, но в контролируемых пределах.

"Думаю, все согласятся, что инфляция 1,7-2% – даже НБУ не будет спорить – в наших условиях частично не соответствует существующей ситуации. Я считаю, что инфляция должна быть выше, чем в странах Евросоюза. Понятно, что она должна быть в контролируемых пределах. Мое видение – для Украины нормальная инфляция должна быть 8-9%. в НБУ таргетирование было 5-6%. Но сейчас нет и этого показателя", – подытожил Петрашко.

Как сообщал OBOZREVATEL, бывшая и.о. председателя НБУ Екатерина Рожкова заявила, что запуск "печатного станка" является для НБУ "красной линией", которую он не собирается пересекать.

Украина понадобится около трех-четырех лет для того, чтобы восстановить экономическую ситуацию, которая была до коронавируса. При этом уже в 2021 году большинство рейтинговых агентств и международных организаций ожидает улучшения ситуации.