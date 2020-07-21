Песков объяснил, почему Россия передумала войти в топ-5 экономик мира

Ярослав Маркин Mакроэкономика 16:45, 21.07.2020

Россия отказалась от планов до 2030 года попасть в первую пятерку самых сильных экономик мира. Спикер президента РФ Дмитрий Песков объяснил это тем, что цели должны быть реалистичными.

Эта цель была сформулирована в указе президента РФ Владимира Путина 2018 года. Однако в указе о национальных целях развития России до 2030 года, который во вторник был опубликован на сайте Кремля, ее не оказалось, сообщил РБК.

"Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснил это тем, что конъюнктура неблагоприятная, требуются корректировки", – говорится в публикации.

Этими же соображениями, по словам Пескова, объясняется и перенос до 2030 года таких целей, как повышение продолжительности жизни до 78 лет и двукратное снижение уровня бедности. Ранее их тоже планировалось достичь к 2024 году, уточнил "Интерфакс".

Как сообщал OBOZREVATEL, бывший депутат Госдумы РФ Михаил Дегтярев, назначенный и.о. губернатора Хабаровского края, заявлял, что доллары России не нужны, и привел доказательство – якобы из-за них продукты в холодильнике становятся плохого качества.

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