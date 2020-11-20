Хочу, чтобы мою работу оценивали по результату, а не по громким, не подкрепленным фактами заявлениям. А результат есть – 3900 км дорог, рекорд за годы Независимости.

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Короткий фактчекінг з ефіру:

Усі присутні політичні сили намагалися заперечити той факт, що саме Верховна Рада, конституційною більшістю прийняла зміни до бюджету, які дозволили спрямувати кошти на оновлення доріг. Законопроєкт 3509 підтримали 331 народний депутат, в тому числі – ОПЗЖ, "Довіра", "Європейська солідарність", "За майбутнє" та "Голос".

Я переконаний, що це рішення було правильним і саме воно дозволило українській економіці почати відновлення швидше, ніж це очікувалося. Весь ефір було побудовано навколо теми перерозподілу коштів з боротьби з COVID-19 на відновлення дорожньої інфраструктури.

Повторю свою позицію – цей фонд бореться не тільки з хворобою, але і її наслідками – перш за все, економічними. І наші міжнародні партнери – Світовий банк, Європейський банк реконструкції та розвитку, Європейський інвестиційний банк продовжують активно працювати з Укравтодором, наполягаючи на тому, що саме відновлення інфраструктури є ключем до оздоровлення економіки. 16 грудня очікуємо підписання контрактів на новий проєкт – який залучить майже 1 млрд євро у дорожній сектор України.

Паралельно запускаємо пілотний проєкт ЄБРР, який запроваджує антикорупційні практики в Укравтодорі. Важко уявити іншу інституцію в Україні, яка б ініціювала такий проєкт.