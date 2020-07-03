Печать денег, накручивание инфляции: Смолий назвал "красные линии", которые отказался перейти НБУ

Юрий Сергиенко Mакроэкономика 19:10, 3.07.2020 Обновлено: 19:20, 3.07.2020

От Национального банка Украины требовали принимать решения, которые негативно сказались бы на экономике страны.

Об этом на брифинге 3 июля заявили бывший глава НБУ Яков Смолий и Екатерина Рожкова, которая стала временно исполняющий обязанности центробанка, сообщается на странице регулятора в Facebook. Они пояснили, что речь идет о неконтролируемой печати денег для правительства, накручивании инфляции, а также искусственной девальвации гривны.

"В течение длительного времени на НБУ осуществлялось систематическое политическое давление с целью принятия решений, которые не являются экономически обоснованными, которые фокусируются на краткосрочных простых "победах" и могут дорого стоить украинской экономике и украинском. Среди таких решений – неконтролируемая печать денег для правительства, накручивание инфляции под заложенные в бюджет цифры, искусственная девальвация гривны. Это предел, который не пересечет ни один центральный банк. Не пересекли и мы", – сказано в сообщении.

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