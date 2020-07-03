Печать денег, накручивание инфляции: Смолий назвал "красные линии", которые отказался перейти НБУ
От Национального банка Украины требовали принимать решения, которые негативно сказались бы на экономике страны.
Об этом на брифинге 3 июля заявили бывший глава НБУ Яков Смолий и Екатерина Рожкова, которая стала временно исполняющий обязанности центробанка, сообщается на странице регулятора в Facebook. Они пояснили, что речь идет о неконтролируемой печати денег для правительства, накручивании инфляции, а также искусственной девальвации гривны.
"В течение длительного времени на НБУ осуществлялось систематическое политическое давление с целью принятия решений, которые не являются экономически обоснованными, которые фокусируются на краткосрочных простых "победах" и могут дорого стоить украинской экономике и украинском. Среди таких решений – неконтролируемая печать денег для правительства, накручивание инфляции под заложенные в бюджет цифры, искусственная девальвация гривны. Это предел, который не пересечет ни один центральный банк. Не пересекли и мы", – сказано в сообщении.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Смолий 1 июля подал в отставку, написав заявление "по собственному желанию". Он заявил, что в течение длительного времени на регулятора осуществляется "систематическое политическое давление".
Со своей стороны в НБУ заявили, что уважают решение Якова Смолия об отставке с поста главы регулятора и разделяют его предостережение о "политическом давлении".
Член Совета НБУ Виталий Шапран заявил, что не чувствует политического давления на центробанк, а заявление его главы об отставке считает эмоциональным.
В МВФ заявили, что независимость НБУ находится в центре программы, которую поддерживает фонд, и эта независимость должна быть обеспечена и преемником главы правления Нацбанка.
Впоследствии Зеленский внес в Верховную Раду постановление об увольнении Смолия.
Вероятно, Смолий написал заявление об отставке после напряженного разговора с президентом Владимиром Зеленским, с которым у него был конфликт
Верховная Рада в пятницу, 3 июля, отправила в отставку главу Национального банка Украины Якова Смолия.
Временно обязанности главы НБУ будет исполнять первый заместитель руководителя центробанка Екатерина Рожкова.