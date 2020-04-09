Конец нефтяной войны или России? Чем закончится рекордный обвал цен

Уже 9 апреля в мире может закончится крупнейшая в истории нефтяная война между Россией и Саудовской Аравией, которая обвалила цены на нефть до 20-летнего минимума. В этот день стороны конфликта встретятся и попытаются договориться о новом соглашении.

К нефтяной игре добавляется еще один глобальный кризис – пандемия COVID-19, которая способна в разы усилить последствия нефтяной войны.

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В чем проблема

Сейчас на мировом рынке наблюдается переизбыток нефти, вызванный пандемией коронавируса и ценовой войной России и Саудовской Аравии.

Кризис усилился в марте, когда на последних переговорах Россия отказалась сокращать добычу и продлевать соглашение ОПЕК+, в ответ Саудовская Аравия в разы увеличила добычу нефти. Такое решение привело к падению цен до $21,65 за баррель.

Президент РФ Владимир Путин

Впрочем, в апреле стоимость поднялась и сейчас колеблется на уровне $32,43 за баррель.

Аналитики предполагают, что цены отреагировали на заявлении президента США Дональда Трампа о переговорах с саудовским наследным принцем о сокращении нефтедобычи, а также ожидания окончания "нефтяной войны" между Россией и Саудовской Аравией.

Однако все будет решаться уже в ближайшее время — на очередной встрече стран ОПЕК 9 апреля 2020 года. Группа работает над соглашением о сокращении общего объема добычи на 10 млн баррелей в день, что составляет приблизительно 10% от мировых поставок.

Если стороны не смогут договорится, это может повлечь за собой дальнейшее падение цен на нефть. Но так как это не выгодно обеим странам, энергетические эксперты уверены, что компромисс будет найдет в ближайший месяц.

Наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бен Салман Аль Сауд

Но, если же решение будет принято уже в четверг, это не скажет сильно влияния на рост цены на черное золото. Сейчас большим фактором сдерживании низкой стоимости играет карантин в ходе которого спрос на нефть упал в разы.

Наигрались в войну

Эксперты и аналитики энергетического сектора все же склоняются к тому мнению, что в ближайшей перспективе Саудовская Аравия и Россия смогут договорится. Низкая цена на нефть не выгодна для экономики обеих стран.

По словам эксперта по вопросам международной политики и Ближнего Востока аналитического центра "Украинский институт будущего" Ильи Кусы, нефтяная война вряд ли продлиться дольше месяца.

"Договоренности должны состоятся, так как ни у Саудовской Аравии, ни у РФ, нет возможностей держать низкими цены так долго", – сказал он в комментарии OBOZREVATEL.

По его словам, решение Эр-Рияда увеличить добычу нефти было принято в защиту своих позиций на рынке и поддержку репутации, как одного из главных игроков в ОПЕК.

"Они согласились на такой небольшой забег, мол, кто дольше продержится на таких низких ценах, у кого на дольше хватит запасов прочности, резервов. Но обе страны очень сильно страдают, например, экспорт нефти у Саудовской Аравии составляет 70% от всех доходов в бюджет. У России не такая критическая цифра, но для нее это тоже удар", – объясняет аналитик.

"Роснефть"

Куса отвергает заявление отдельных экспертов о том, что Саудовская Аравия намерено давит на Россию, и уверен, что как только страны достигнут определенного компромисса, договоренности будут заключены.

К такому мнению склоняется и аналитик консалтинговой компании UPECO Александр Сиренко. Но он считает, что успешные переговоры стран и вероятное снижение добычи нефти никак не повлияют на ее цену, на что так надеются ключевые игроки.

"Мир охватывает пандемия коронавируса, которая сейчас очень сильно сказывается на Европе и северной Америке, которые являются основными потребителями нефти и нефтепродуктов. В сегодняшней ситуации ОПЕК уже не столь сильно повлияет на котировки, тут больше проблема в резком снижении потребления нефтепродуктов из-за внезапного карантина", – рассказал аналитик в комментарии OBOZREVATEL.

По его словам, уже сейчас цена поднялась на 35% – до $32-33 за баррель, по сравнению с двумя неделями назад, но есть планка потребления, которая не даст расти цене на нефтепродукты дальше.

"Пока будут действовать ограничения в связи с карантином, никакого роста наблюдаться не будет. Но по его окончанию, как только заработает экономика, спрос повысится, и цена тоже пойдет вверх", – считает Сиренко.

Добыча нефти

Удар по экономике России

По мнению российского экономиста Владислава Иноземцева, РФ оказалась в крайне сложной ситуации по двум причинам – нефтяная война и коронавирус.

В интервью OBOZREVATEL он заявил, что российская экономика от этого не развалиться, но денег из многомиллиардных резервов может хватить только на год.

"России будет плохо. В 2008 году нефть за несколько недель упала с $130-140 до $50 за баррель. После этого в 2014-м с $80 рухнула до $28. Сейчас она уже почти три недели держится ниже этой отметки. Как будто какая-то высшая сила говорит Кремлю: друзья, мы вас два раза предупреждали: не может на этой черной жидкости жить целая страна", – говорит он.

В связи с этим экономист прогнозирует резкое падение ВВП.

"Мой прогноз по России на этот год: падение ВВП минимум на 4% (скорее даже значительно больше), но коллапса при этом не случится. Российская экономика достаточно прочна, и чтобы ее развалить – не очень и представляю, какие нужны усилия. Народ вполне готов затягивать пояса, внутренний рынок достаточно большой. И в этом отношении нельзя сказать, что если нефть будет по $30 за баррель на протяжении двух лет, то наступит полный коллапс. Реально экономика будет постепенно сокращаться – это да. Но она уже и так лет десять как не растет", – резюмировал он.

Нефть

Его коллега, российский экономист Дмитрий Некрасов тоже считает, что никакого резкого обвала не случится. В комментарии OBOZREVATEL он отметил, что бюджетная система РФ была готова к такому снижению цены на нефть

"Если говорить чисто о нефтяном шоке, то запаса прочности при катастрофических сценариях у нас хватит на год-два, при оптимистических – до 5 лет", – говорит он.

Однако, на российскую экономику влияет еще и пандемия коронавируса, а это дополнительные расходы, которые гораздо менее предсказуемые, чем нефтяные игры, объясняет Некрасов.

"Тут все зависит только от того, насколько глубоко коронавирус зайдет в глобальном мире. Но, в любом случае, даже в самых невероятных катастрофических сценариях, только резервного фонда хватит на год-полтора, а помимо них еще есть резервы Центробанка. Поэтому с точки зрения бюджетной системы у России проблем не будет. Но с точки зрения экономики, конечно многие бизнесы закроются, а доходы населения упадут", – сказал экономист.

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