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1 апреля • обновлено в 12:29
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Падение рубля оказалось рекордным за последние 5 лет

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Падение стоимости рубля в России в марте оказалось худшим с января 2015 года.

По отношению к доллару российская валюта обвалилась на 14,7%, а более пяти лет назад рубль упал на 18,7%. Об этом сообщают "РИА Новости".

Рубль к евро за март упал также на 14,7%. За завершившийся первый квартал рубль потерял 20,9% к доллару и 19,7% к евро.

Падение стоимости рубля

Падение стоимости рубля

"Курс доллара расчетами "завтра" к закрытию торгов вторника упал на 95 копеек до 78,37 рубля, курс евро – на 1,12 рубля до уровня 86,50 рубля, следует из данных Московской биржи", – говорится в публикации.

Рубль сильно упал

Рубль сильно упал

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Саудовская Аравия объявила нефтяную войну России и снизила цены на нефть в Европе.

  • Из-за разрыва договора с ОПЕК Россия будет терять $100-150 млн в день (или более $3 млрд в месяц).

  • Акции российских компаний на бирже в Лондоне рухнули после начала торгов. В лидерах падения – бумаги нефтегазовых компаний. Торги открылись снижением на 17-33%.

  • В России резкий рост курса доллара может повысить стоимость импортной техники на 20-40%.

  • В России произошел очередной обвал курса рубля. На Московской бирже в среду, 25 марта стоимость доллара преодолела психологическую 79 рублей, поднявшись до 79,20 руб./$.

  • Всего за одну неделю после начала нефтяной войны между Россией и Саудовской Аравией и обвала рубля инвесторы вывели из РФ более $1,4 млрд.

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Автор
Андрей Довгань
Темы
Кризис в России Курс валют
Место
Россия
Теги
евро доллар курс валют рубль
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Бурмистров Вадим
Бурмистров Вадим
Как там гривна?
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