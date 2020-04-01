Падение рубля оказалось рекордным за последние 5 лет

Падение стоимости рубля в России в марте оказалось худшим с января 2015 года.
По отношению к доллару российская валюта обвалилась на 14,7%, а более пяти лет назад рубль упал на 18,7%. Об этом сообщают "РИА Новости".
Рубль к евро за март упал также на 14,7%. За завершившийся первый квартал рубль потерял 20,9% к доллару и 19,7% к евро.
Падение стоимости рубля
"Курс доллара расчетами "завтра" к закрытию торгов вторника упал на 95 копеек до 78,37 рубля, курс евро – на 1,12 рубля до уровня 86,50 рубля, следует из данных Московской биржи", – говорится в публикации.
Рубль сильно упал
Как сообщал OBOZREVATEL:
Саудовская Аравия объявила нефтяную войну России и снизила цены на нефть в Европе.
Из-за разрыва договора с ОПЕК Россия будет терять $100-150 млн в день (или более $3 млрд в месяц).
Акции российских компаний на бирже в Лондоне рухнули после начала торгов. В лидерах падения – бумаги нефтегазовых компаний. Торги открылись снижением на 17-33%.
В России резкий рост курса доллара может повысить стоимость импортной техники на 20-40%.
В России произошел очередной обвал курса рубля. На Московской бирже в среду, 25 марта стоимость доллара преодолела психологическую 79 рублей, поднявшись до 79,20 руб./$.
Всего за одну неделю после начала нефтяной войны между Россией и Саудовской Аравией и обвала рубля инвесторы вывели из РФ более $1,4 млрд.
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