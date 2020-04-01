Падение рубля оказалось рекордным за последние 5 лет

Падение стоимости рубля в России в марте оказалось худшим с января 2015 года.

По отношению к доллару российская валюта обвалилась на 14,7%, а более пяти лет назад рубль упал на 18,7%. Об этом сообщают "РИА Новости".

Рубль к евро за март упал также на 14,7%. За завершившийся первый квартал рубль потерял 20,9% к доллару и 19,7% к евро.

Падение стоимости рубля

"Курс доллара расчетами "завтра" к закрытию торгов вторника упал на 95 копеек до 78,37 рубля, курс евро – на 1,12 рубля до уровня 86,50 рубля, следует из данных Московской биржи", – говорится в публикации.

Рубль сильно упал

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