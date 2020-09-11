Падение экономики Украины замедлилось – Минэкономики

Ярослав Маркин Mакроэкономика 11:48, 11.09.2020 Обновлено: 12:29, 11.09.2020

Падение ВВП Украины по итогам первых семи месяцев 2020 года замедлилось до 6,2% по сравнению с 6,5% в первом полугодии.

Об этом говорится в обзоре экономической активности, который Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства обнародовало на своем сайте в пятницу, 11 сентября.

"В июле 2020 года на фоне продолжения адаптации к работе в условиях карантина почти все виды экономической деятельности продемонстрировали замедление темпов падения или рост (в частности, розничный сегмент рынка). Это указывает на процесс постепенного возобновления и на то, что большинство сфер экономики постепенно приходит в себя после нокдауна", – отметило министерство в документе.

Где падение замедлилось:

  • Отдельные виды промышленной деятельности, в частности в сфере производства потребительских товаров краткосрочного использования и товаров группы "энергия".

  • Сфера транспорта – благодаря восстановлению в июле пассажирских перевозок самолетами и железной дорогой.

  • Торговля. Украинцы начали активно покупать товары, от покупки которых отказывались в ходе жесткого карантина. Также производители переориентировались на внутренний рынок.

  • Сельское хозяйство. Здесь все закономерно – во всех регионах началась уборочная кампания.

"Индекс ожиданий деловой активности по сравнению с предыдущим месяцем улучшился", – добавили в министерстве.

Как сообщал OBOZREVATEL, если украинская экономика будет расти умеренно, то к 2040 году выплаты по ВВП-варрантам (ценным бумагам, расчеты по которым привязаны к росту ВВП) могут достичь $22 млрд. В 2021 году Минфин готовится выплатить по ним $40 млн.

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