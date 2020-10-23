Пачка сигарет за 200 грн: как и почему взлетят цены на табачные изделия в Украине

В Украине сигареты за неполный год уже подорожали в среднем на 10 грн. В 2021-м пачка премиум-класса вырастет в цене еще на 12 грн. В результате уже в 2024-м она может достичь в цене более 100 грн.

При этом в Верховной Раде звучат предложения о том, чтобы цены взлетели сразу до 200 грн. О том, как и почему подорожает вредная привычка – читайте в материале OBOZREVATEL.

Сколько будут стоит сигареты в 2021-м

В Украине, по данным статистики, сигареты с фильтром местного производства стоят в среднем 41,5 грн, медиум-класс – 48,9 грн, а премиум – 54,7 грн за пачку. Такими темпами, с учетом повышения акцизов, дешевые украинские сигареты в декабре 2021-го будут стоить на 7,9 грн больше, среднего качества – на 8,9 грн дороже, а премиум – на 12 грн.

К примеру, если вы курите относительно дорогие сигареты и пачки хватает вам на два дня, в декабре 2021-го вам придется в месяц платить на 180 грн больше, чем сейчас. Итак, согласно оценкам OBOZREVATEL, с учетом повышения акциза на 20% и тенденции текущего года, в 2021-м сигареты будут стоить:

пачка украинских сигарет – 49,4 грн;

пачка сигарет медиум-класса – 57,8 грн;

пачка сигарет премиум-класса – 66,8 грн.

Главный противник такого подорожания – табачные производители. Их аргумент: чем выше цены, тем больше тень. И хотя объем теневого оборота должны сокращать правоохранительные и надзорные структуры, соблазн не платить акцизы после их повышения действительно растет. И единственный выход в этой ситуации – усиливать контроль.

Доля теневого рынка растет, но небольшими темпами. Согласно данным Kantar, за весь минувший год доля нелегального оборота табачных изделий в Украине составляла 6,6%, или 3,5 млрд сигарет – в этом году уже 6,9%. Вместе с тем сокращается и количество курящих украинцев: с 17,4 до 14,7%.

Акцизы будут расти до 2025 года, пока не достигнет 90 евро за тысячу сигарет. Такое решение предусмотрено требованием Директивы 2011/64/ЄС. Мы обязались ее выполнить и приняли соответствующее решение.

Средняя стоимость пачки сигарет в Польше – 103 грн, в Великобритании – 379 грн. До минимального европейского уровня Украина дотянет к 2024-му году. Если в конце прошлого года акциз был на уровне 20 евро, через шесть лет будет около 90 евро. С учетом, что курс гривни за это время снизится, в Украине пачка сигарет будет стоить больше 100 грн при условии, что не примут новые ужесточения.

Парламент планирует ускорить подорожание

В Украине каждый месяц пачка сигарет премиум-класса дорожает примерно на 80 копеек. Главная и практически единственная причина подорожания – плановое повышение акцизов. Чтобы рост цен не был шоковым, продавцы поднимают цены по мере исчерпывания старых запасов.

К примеру, еще в декабре премиум-сигареты обходились в 45 грн за пачку, а в сентябре 2020-го стоили уже 54,7 грн, говорится в Данных государственной службы статистики.

Как дорожали сигареты Госстат

"Мы дали предложения не только на увеличение расходов на здравоохранение, а и дали предложение, где эти расходы найти. Это в разы повышение стоимости сигарет, крепкого алкоголя. Мы считаем, что сигареты должны стоить и 200 гривен. В этом ничего плохого нет. Я не думаю, что люди на Майдане будут протестовать против сигарет за 200 грн. Это не хлеб", – заявил глава комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий в эфире одного из телеканала.

Правда, еще в январе этого года он презентовал предложение об ужесточении контроля над табачниками, введения новых правил относительно рекламы. С того момента прошло 9 месяцев, а в результате законопроект просто сняли с рассмотрения. OBOZREVATEL обратился в пресс-службу "Слуги народа" с просьбой прокомментировать, реализуют ли озвученные инициативы относительно табачного бизнеса и ждать ли украинцам нового ужесточения правил.