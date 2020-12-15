Озвучены траты на одного нардепа в 2021 году в Украине. Документ
В смете Верховной Рады, за которую будут голосовать вместе с государственным бюджетом-2021 заложены траты в размере 334,3 тысячи гривен в год на одного народного депутата.
Согласно документу, наибольшую статью расходов занимает компенсация аренды жилья или гостиничного номера – 237 250 грн (чтобы посмотреть документ, доскролльте страницу до конца).
Также предусмотрены траты на:
компенсацию проезда – 90 000 гривен;
командировки помощников-консультантов в избирательные округи – 8 000 гривен;
городские и междугородние телефонные разговоры – 4 890 гривен;
оплату и содержание помещений в избирательных округах – 2 000 гривен;
канцелярские принадлежности – 1 500 гривен;
проведение и организацию встреч нардепа с избирателями – 670 гривен.
По данным на сайте Верховной Рады, состоянием на 14 декабря, в парламенте насчитывается 422 народных депутата (Конституционный состав – 450).
Таким образом, на 422 парламентария планируют потратить более 140 млн грн (или почти 155 млн на 450 народных избранников).
Как сообщал OBOZREVATEL, в смете Верховной Рады расходы на депутатов в 2021 году увеличили в 1,5 раза.