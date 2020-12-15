Озвучены траты на одного нардепа в 2021 году в Украине. Документ

В смете Верховной Рады, за которую будут голосовать вместе с государственным бюджетом-2021 заложены траты в размере 334,3 тысячи гривен в год на одного народного депутата.

Согласно документу, наибольшую статью расходов занимает компенсация аренды жилья или гостиничного номера – 237 250 грн (чтобы посмотреть документ, доскролльте страницу до конца).

Также предусмотрены траты на:

компенсацию проезда – 90 000 гривен ;

командировки помощников-консультантов в избирательные округи – 8 000 гривен ;

городские и междугородние телефонные разговоры – 4 890 гривен ;

оплату и содержание помещений в избирательных округах – 2 000 гривен ;

канцелярские принадлежности – 1 500 гривен ;

проведение и организацию встреч нардепа с избирателями – 670 гривен.

По данным на сайте Верховной Рады, состоянием на 14 декабря, в парламенте насчитывается 422 народных депутата (Конституционный состав – 450).

Таким образом, на 422 парламентария планируют потратить более 140 млн грн (или почти 155 млн на 450 народных избранников).

Как сообщал OBOZREVATEL, в смете Верховной Рады расходы на депутатов в 2021 году увеличили в 1,5 раза.