Озвучены траты на одного нардепа в 2021 году в Украине. Документ

Юрий Сергиенко
Юрий Сергиенко
Mакроэкономика
3,0 т.
Депутатам предлагают увеличить расходы на 2021 год

В смете Верховной Рады, за которую будут голосовать вместе с государственным бюджетом-2021 заложены траты в размере 334,3 тысячи гривен в год на одного народного депутата.

Согласно документу, наибольшую статью расходов занимает компенсация аренды жилья или гостиничного номера – 237 250 грн (чтобы посмотреть документ, доскролльте страницу до конца).

Также предусмотрены траты на:

  • компенсацию проезда – 90 000 гривен;

  • командировки помощников-консультантов в избирательные округи – 8 000 гривен;

  • городские и междугородние телефонные разговоры – 4 890 гривен;

  • оплату и содержание помещений в избирательных округах – 2 000 гривен;

  • канцелярские принадлежности – 1 500 гривен;

  • проведение и организацию встреч нардепа с избирателями – 670 гривен.

По данным на сайте Верховной Рады, состоянием на 14 декабря, в парламенте насчитывается 422 народных депутата (Конституционный состав – 450).

Таким образом, на 422 парламентария планируют потратить более 140 млн грн (или почти 155 млн на 450 народных избранников).

Смета ВР на 2021 год.

Как сообщал OBOZREVATEL, в смете Верховной Рады расходы на депутатов в 2021 году увеличили в 1,5 раза.

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