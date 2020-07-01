Отставка Смолия: Нацбанк выступил с обращением к руководству страны

В Национальном банке Украины заявили, что уважают решение Якова Смолия об отставке с поста главы регулятора и разделяют его предостережения о "политическом давлении".

Правление обратилось к руководству страны и политикам, сообщается на сайте НБУ.

Оно призвало президента, правительство и политиков эффективно взаимодействовать с центральным банком и дать ему возможность выполнять функции, возложенные Конституцией и соответствующим законом.

"Члены правления Национального банка уважают решение главы НБУ по поводу отставки и разделяют его предостережения о систематическом политическом давлении. Правление считает своей обязанностью сейчас продолжать работу для сохранения макрофинансовой стабильности и институциональной состоятельности", – сказано в заявлении.

Как сообщал OBOZREVATEL, глава Нацбанка Яков Смолий 1 июля подал в отставку, написав заявление "по собственному желанию".

Он заявил, что в течение длительного времени на регулятор осуществляется "систематическое политическое давление".