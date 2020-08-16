По версии нашего премьера, Барселона выиграла 8:2. И при чем тут беби-боксы?

Так получилось, что 14 августа удалось лично пообщаться с Денисом Шмыгалем по поводу отмены кабмином действующей с осени 2018 г. программы натуральной помощи молодым родителям в виде "Пакунка малюка".

Приглашали меня в клуб кабмина вообще-то на презентацию ЦЕВ (Центр экономического восстановления) - открытой платформы для разработки экономической стратегии Украины до 2030 года. Но после ряда недружественных для бизнеса и экономики действий власти, я решил больше на такие встречи время не тратить. Нужно как-то выживать и развиваться, а время - это один из основных и невосполнимых ресурсов. И какой смысл в моих советах, если бизнес используют как подтанцовку? Но тут был довольно узкий формат участников и мне пообещали дать слово. А сказать хотелось. Поэтому согласился.

После презентации Центра коротко выступил премьер. Не буду перегружать пост цитатами и рассказывать, что я думаю о стратегии. Просто реально устал уже об этом писать и ничего нового в требованиях бизнеса к власти не поменялось.

Но, завершая выступление, и модерируя последующую дискуссию, Шмыгаль сказал, что "ограничений нет и мы все можем говорить о стратегии в привязке к сегодняшней ситуации". После чего я сразу поднял руку. И скоро получил слово. Могу констатировать, что я был единственный из ~ двух десятков выступивших, кому не дали договорить...

Что ж такого я успел сказать?

Начал я с того, что стратегия - это, конечно, важно и, зная некоторых экспертов из авторской группы, я ее поддерживаю. Но ко всему этому идти, если повезёт, 10 лет. И до светлого будущего мы элементарно можем не дожить. Есть слова, а есть действия. И вот конкретное недавнее действие премьера, которое не улучшает, а реально ухудшает рост экономики и приводит к потере более 1000 рабочих мест - отмена беби-боксов для молодых мам!

При этом расходы госбюджета вдруг на 30% увеличиваются с 3800 до 5000 грн.

Но фактическая покупательская способность этой суммы реально на 40% уменьшается - сегодня эти 64 предмета в рознице стоят 7300, а спецкарточка будет на 5000 грн.

И все это ради розничной наценки одной крупной и не озвученной пока СПЕЦИАЛЬНОЙ сети. Которая скоро будет уполномочена (и "выбрана" решением минсоца) отоваривать СПЕЦИАЛЬНЫЕ карточки. При годовом бюджете на эту программу в 1,2 млрд. - это сотни миллионов дополнительной розничной прибыли этой сети с уменьшением почти в два раза реального наполнения помощи.

При этом теряют заказчика несколько десятков производственных предприятий, работающих над этой программой. А это более 2000 сотрудников, сотни из которых уже потеряла работу. Зато получат заказы очередные китайские и турецкие фабрики. Ведь сейчас почти 90% наполнения беби-бокса - это отечественные производители (а по продукции легпрома - все 100%!) . Которые за это время уверенно вытеснили китайских. Так как организатор закупки UNOPS (фонд проектов ООН) всегда строго осуществлял контроль за качеством и требовал оперативной замены в случае рекламаций. Зато скоро вместо эффективного контроля мамочки смогут порадоваться китайским сертификатам соответствия, вывешенных на сайте крупной уполномоченной сети...

И все это никакого отношения не имеет к реальной денежной монетизации.

На этом месте меня прервали.

Премьер сказал:

- что хватит и что он глубоко в теме.

- что по его сведениям 8 из 10 родителей против натуральной помощи (вот почему я вначале вспомнил про 8:2 в матче Барселона-Бавария!)

- что ранее это была коррумпированная история.

- что опубликованным цифрам UNICEF-Ukraine, о том, что "8 из 10 родителей за натуральную помощь беби-боксами, а 2 за монетизацию (но денежную, а не карточную!)" нельзя верить, так как они заинтересованы.

Потом Денис Шмыгаль предложил этот вопрос ещё отдельно обсудить. На что я рассказал, что буквально через несколько часов в ФРУ (Федерация работодателей Украины) состоится круглый стол, где будет ряд женских организаций, глава профильного комитета ВР, несколько народных депутатов, готовящих законопроект, который упорядочит процесс будущей закупки и до конца года продлит существующий порядок, представители в Украине UNOPS и UNICEF, эксперты и отраслевые ассоциации. И единственные, кто отказались от встречи (хоть их приглашали заблаговременно)- представители Минсоцполитики! Премьер сказал, что министр Marina Lazebna в отпуске, а прибудет кто-то из замов. Но в итоге на этот круглый стол во ФРУ никто из минсоца не пришёл! Отличная тактика кстати - "мы в домике" и нет проблемы! (Правда после презентации стратегии премьер уже не был так категоричен и пообещал, что общение по этому вопросу вместе с министром будет уже на следующей неделе. Посмотрим. Уже несколько недель минсоц игнорирует все встречи и приглашения...)

Так как меня прервали, добавлю тут, о чем я не успел сказать на встрече:

- Программа "Пакунок малюка" - одно из самых эффективных примеров адресной помощи. Набор отработан и по номенклатуре и по качеству, он экономит время молодых мам, придаёт им уверенность, а тех, кто рожает в первый раз знакомит со множеством новых и необходимых предметов обихода.

- Это однозначно была зона вне коррупции. Закупки UNOPS проходили по европейски педантично и жестко выдавливалась самая низкая оптовая цена. Но для будущих подрядчиков и субподрядчиков это был гарантированный заказ и стимул к развитию производства. И платили потом вовремя. Поэтому конкуренция была жесточайшая, как и последующий контроль качества.

- Само наполнение беби-бокса постоянно совершенствовалось с 27 до 64 предметов. При этом цена закупки даже с увеличением наполнения не росла, а оставалась ~ 3800 грн. (в эту цену включена и коробка-люлька и доставка до 600 (!!!) роддомов по всей Украине по четкому графику).

- В условиях возможного осеннего ужесточения карантинных мер отоваривание спецкарточек повлечёт для молодых мам риск подхватить после родов коронавирус. Плюс представьте сколько времени ей придётся потратить на на поездки (а часто это в другой город) и на закупку.

- В конце выступления хотел пригласить премьера. Недалеко - на нашу новую фабрику "ТК-Домашний Текстиль" в Дарницком районе Киева. Которой меньше двух лет и которую мы построили с нуля. И если в начале 2019 г. там работало уже 20 человек, то теперь там трудится 150 швей. Пока частично остановились, ищем других заказчиков. Но при общем спаде в Европе это непросто. И это предприятие было одним из 20 субподрядчиков программы "Пакунок Малюка". Или , как уничижительно говорит министр соцполитики Марина Лазебная: "пакуночек". Несмотря на то, что это внушительная коробка почти 13 кг. весом , набитая полезными и качественными вещами!

...

Но при всем при этом я считаю, что вполне реально провести быстрый "разбор полетов" и исправить ошибку. Валить все на площадку Прозорро, которая не смогла провести тендер (его снесли после жалоб в АМКУ в результате типичного тендерного троллинга) неправильно. Проблема была в том, что Минсоцполитики не дал грамотного ТЗ. И , похоже , сделано это было намеренно. Результат мы видим - программа сорвана и из под стола вылазят решения сюрпризы о выгодной кому-то "карточной монетизации".

Выход есть:

- кому не достался беби-бокс , должны получить денежную компенсацию в сумме несостоявшейся закупки (получать их с опозданием смысла нет - ребёнок выростает из вещичек или многое необходимое уже куплено);

- отрабатываются все процедуры на следующий год и убираются все юридические нестыковки;

- на ближайшие пол-года Минсоцполитики возвращается к отработанной ранее с UNOPS двумя предыдущими кабминами процедуре. UNOPS говорит, что если будет принято такое решение, за месяц им реально провести новые торги и с октября 2020 возобновить поставки на роддома.

Отмена натуральной помощи в пользу фейковой монетизации может иметь две причины:

1. Кто-то решил заработать на бюджетных деньгах (а в результате уменьшится покупательная способность выделенных на деток денег).

2. Ошибка или непрофессионализм. Хочется верить, что премьера кто-то ввел в заблуждение цифрами, расчетами и статистикой. И что это не прикрытие для п.1 .

Скоро все узнаем...