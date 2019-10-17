"Отличается от других стран": Всемирный банк неожиданно поменял прогноз по росту ВВП Украины

Всемирный банк повысил прогноз экономического роста в Украине на 2020 год с примерно 3% до 3,7%.

Об этом сообщил министр экономического развития Украины Тимофей Милованов в Facebook. "Украина – одна из немногих стран для которых прогноз был пересмотрен в положительную сторону. Большинство других стран замедляются, а не ускоряется", – написал Милованов.

По его словам, прогноз роста в 3,7% от Всемирного банка совпадает с прогнозом министерства экономики. Также у правительства есть сценарий, который предусматривает рост ВВП в 2020 году до 4,8%.

"Мы также имеем более оптимистичный сценарий в 4,8%, при условии успешного проведения программы правительства и изменения бизнес климата в Украине к лучшему. Это означает создание условий для защиты прав собственности, либерализация рынков, судебную реформу, качественную работу правоохранительных органов, удаленность олигархов и заинтересованных сторон от правительства и политиков, и тому подобное", – добавил Милованов.

Тимофей Милованов

Как сообщал OBOZREVATEL:

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что задача правительства – увеличить темпы роста ВВП до 5% в следующем году и до 7% – с 2021 года.

Его раскритиковал экономист Александр Пасхавер. Он считает, что Украина не сможет ежегодно увеличивать ВВП до 7%, несмотря на обещание премьер-министра Алексея Гончарука. По его словам, экономический рост в Украине сохранится в переделах 3-4%.

По прогнозу Всемирного банка, в 2020 году ВВП Украины вырастет на 3,4%. А в 2021 году рост украинской экономики может ускориться – до 3,8% в год.

Международный валютный фонд улучшил прогноз по росту ВВП Украины в 2019-2022 годах.

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