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17 октября • обновлено в 16:18
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"Отличается от других стран": Всемирный банк неожиданно поменял прогноз по росту ВВП Украины

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Всемирный банк повысил прогноз экономического роста в Украине на 2020 год с примерно 3% до 3,7%.

Об этом сообщил министр экономического развития Украины Тимофей Милованов в Facebook. "Украина – одна из немногих стран для которых прогноз был пересмотрен в положительную сторону. Большинство других стран замедляются, а не ускоряется", – написал Милованов.

По его словам, прогноз роста в 3,7% от Всемирного банка совпадает с прогнозом министерства экономики. Также у правительства есть сценарий, который предусматривает рост ВВП в 2020 году до 4,8%.

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"Мы также имеем более оптимистичный сценарий в 4,8%, при условии успешного проведения программы правительства и изменения бизнес климата в Украине к лучшему. Это означает создание условий для защиты прав собственности, либерализация рынков, судебную реформу, качественную работу правоохранительных органов, удаленность олигархов и заинтересованных сторон от правительства и политиков, и тому подобное", – добавил Милованов.

"Отличается от других стран": Всемирный банк неожиданно поменял прогноз по росту ВВП Украины

Тимофей Милованов

"Отличается от других стран": Всемирный банк неожиданно поменял прогноз по росту ВВП Украины

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что задача правительства – увеличить темпы роста ВВП до 5% в следующем году и до 7% – с 2021 года.

  • Его раскритиковал экономист Александр Пасхавер. Он считает, что Украина не сможет ежегодно увеличивать ВВП до 7%, несмотря на обещание премьер-министра Алексея Гончарука. По его словам, экономический рост в Украине сохранится в переделах 3-4%.

  • По прогнозу Всемирного банка, в 2020 году ВВП Украины вырастет на 3,4%. А в 2021 году рост украинской экономики может ускориться – до 3,8% в год.

  • Международный валютный фонд улучшил прогноз по росту ВВП Украины в 2019-2022 годах.

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Тема
Экономика Украины: прогнозы
Место
Украина
Тег
ВВП
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Комментарии на сайте не модерированы
филипп филипыч
филипп филипыч
канеш повысил. на основании слов всемирного банка украина обязана будет возвращать долги мвф по ускоренной программе. украинцы вам хорошо от этого прогноза? вот мвф точно хорошо))
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