Опрос Зеленского обойдется в миллионы долларов: кто заплатит за новую инициативу президента

Украинцы 25 октября вместе с выборами могут поучаствовать и во всенародном опросе. Список вопросов уже опубликовали и активно обсудили, а вот источники финансирования до сих пор остаются загадкой.

О том, кто заплатит за "референдум" и что говорят о нем "Слуги народа", читайте в материале OBOZREVATEL.

Готовились заранее

Судя по всему, идея провести опрос во время выборов у команды президента появилась давно. Еще в начале сентября в Верховной Раде зарегистрировали законопроект №4043 "О внесении изменений в Закон Украины "О Центральной избирательной комиссии" по опросам общественного мнения". Согласно пояснительной записке к документу, ЦИК хотели предоставить полномочия обеспечивать организацию подготовки и проведения опроса общественного мнения.

Если Кабинет министров Украины примет решение о его проведении, опросы должны были проходить в день голосования на общегосударственных или местных выборах.

Финансировать опросы, как и другую деятельность ЦИК, должны были из бюджета.

Такая инициатива шла вразрез с функциями Центральной избирательной комиссии, которые определены Конституцией. А также с Избирательным кодексом, согласно которому процедура всенародного опроса в день голосования не предусмотрена. Потому законопроект получил отрицательное заключение Главного научно-экспертного управления и на рассмотрение депутатов так и не попал.

Но идею опроса не оставили. И менее чем за две недели до выборов Владимир Зеленский огласил – опросу быть. А его команда нашла законное обоснование этой инициативе. Нардеп от фракции "Слуга народа", один из инициаторов упоминаемого законопроекта об опросах от ЦИК Александр Качура в разговоре с OBOZREVATEL заявил:

"Когда президент избирался, он говорил, что будет советоваться с народом Украины. Согласно Конституции у нас предусмотрены такие виды народного волеизъявления: выборы, референдум и другие способы народовластия. Опрос – это один из "других способов народовластия".

За чей счет будут спрашивать?

В Офисе президента тут же уточнили – бюджетных средств на идею не используют. Первый вице-спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук, отвечая на вопрос о том, какие деньги будут потрачены, в эфире одного из украинских телеканалов заявил следующее:

"Это будет не из госбюджета... Кто это будет финансировать – вы далеко не все способы перечислили. Я думаю, что все мы будем приятно удивлены, потому что и способ проведения, и способ финансирования будут полностью соответствовать закону".

Такой опрос – удовольствие не дешевое. В Украине приблизительно 30 тыс. избирательных участков. Для каждого нужны сотни анкет, минимум одна урна для ответов и минимум один человек, который будет этот опрос проводить. Инициатива обойдется в миллионы долларов. Где же их все-таки возьмут? Александр Качура уверяет – все за счет "Зе-команды" и "неравнодушных" граждан:

"Думаю, финансировать опрос будет общественная организация, которая самостоятельно или в сотрудничестве с социологическими службами станет организовывать этот процесс. На какие деньги? Это будут взносы однозначно и от представителей нашей команды, и от тех людей, которые поддерживают эту инициативу. Проводить же опрос, думаю, будут волонтеры".

Руслан Стефанчук в свою очередь намекнул: не исключено, что президент Зеленский оплатит опрос из своего кармана. В то же время народный депутат Гео Лерос в эксклюзивном комментарии OBOZREVATEL склоняется к совершенно другой версии:

"Действующее законодательство предусматривает прозрачность источников финансирования политических партий, – говорит Лерос, – То есть подобная пиар-кампания Зеленского просто обязана быть профинансирована из открытых источников, а иначе это чистая коррупция, что влечет уголовные последствия для организатора, которым является президент. Полностью отсутствует логика в том, что Зеленский лично оплатит это политическое мероприятие, которое может стоить миллионы долларов. В этом нет ничего благородного, это чистый пиар "Слуги Народа" с помощью откровенного популизма и манипуляции человеческими эмоциями для мобилизации электората провластной партии. По факту, Зеленский либо возьмет деньги у олигарха, которого отблагодарит привилегированным монопольным положением, либо из средств, полученных коррупционным путем. Но зная жадность команды Офиса президента, склоняюсь исключительно к первому варианту".

Депутат от "Слуги народа" Евгения Кравчук в свою очередь заявила, что деньги на опрос дадут меценаты, и это будут средства "украинского происхождения". Такое заявление частично подкрепляет слова Гео Лероса.