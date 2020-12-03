В Украине ФЛП оштрафовали на 375 тыс. грн из-за неоформленных сотрудников

На Львовщине физлицо-предпринимательницу (ФЛП) отштрафовали на 375,5 тыс. грн за то, что она не заключила трудовые договоры с тремя работниками, а вместо этого оформила их как учеников курсов по визажу и парикмахерскому искусству.

Решение о штрафе вынес Восьмой апелляционный административный суд по иску Главного управления Гоструда во Львовской области, передает официальный сайт госоргана.

Отмечается, что во время проверки указанного ЧП инспекторы труда зафиксировали нарушения Кодекса законов о труде, а именно допуск к работе трех работников без заключения трудового договора. "Вместо ФЛП заключила с лицами договоры о предоставлении услуг учебных курсов по визажу и парикмахерского, не имея при этом статуса школы или учебного центра", – сообщили в Гоструда. Однако работодатель настаивала, что соглашения, якобы, направленные на конечный процесс и не связаны с самим процессом труда. Поэтому она обжаловала решение Гоструда во Львовском окружном административном суде.

Однако специалисты Гоструда доказали в суде, что предметом договоров является собственно труд работника в процессе производства, соответственно, физические лица должны были выполнять систематически определенные трудовые функции, а именно предоставляли клиентам услуги визажа и парикмахерского. "Также в заключенных договорах не было указано, какой результат работы должен передать исполнитель заказчику, не определен перечень задач работы, ее объема, видов и т.д.", – добавили в Гоструда.

В результате коллегия судей обязана ФЛП уплатить штраф за неоформленных работников в размере 375 570 грн.

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