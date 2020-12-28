Обращение OBOZREVATEL к Владимиру Зеленскому: не дайте забрать олигарху Веревскому 16 млрд из бюджета

OBOZREVATEL обращается к президенту Владимиру Зеленского с просьбой наложить вето на законопроект №3656, который снижает НДС с 20 до 14% для части аграриев. Такое новшество приведет к потерям бюджета в размере около 16 млрд грн. При этом сам документ выписан под бизнес олигарха Андрея Веревского (владелец компании "Кернел").

Против законопроекта выступила крупнейшая профильная ассоциация "Украинский клуб аграрного бизнеса". Не поддержал документ и глава финансового комитета Даниил Гетманцев. Несмотря на это, депутатская группа "Довира", которую связывают с Андреем Веревским, часть "слуг народа" и еще ряд депутатов приняли губительное для украинского бюджета решение.

Законопроект №3656 не только приведет к падению доходов бюджета, но и создаст неравные условия для аграриев внутри страны. Редакция OBOZREVATEL просит принять во внимание, что:

законопроект создаст преференции для отдельных крупных латифундистов, главный из которых Андрей Веревский (группа "Кернел");

бюджет из-за снижения НДС потеряет около 16 млрд грн;

ряд народных депутатов, вероятно, поддержали законопроект в результате влияния со стороны Веревского;

из-за введение такого закона власть фактически признает свое сотрудничество с аграрным олигархом, тем самым подорвет к себе доверие.

Владимир Александрович, в ситуации, когда народные депутаты под влиянием олигарха создают преференции для конкретной компании, лишая бюджет поступлений в размере около 16 млрд грн, президент может и должен защитить равные права для всего бизнеса и не дать шанс олигархату слиться с законодательной властью.

Украина из-за пандемии коронавируса, экономического спада, оказалось в сложной ситуации. В бюджете не нашли деньги для достойного повышения зарплат медикам, для закупки необходимого количества вакцин, вместо этого огромную сумму предлагают отдать в карман олигарха Веревского. У вас есть возможность доказать, что "слуги народа" действительно работают в интересах украинцев, а не избранных олигархов.

Как ранее писал глава редакционного совета OBOZREVATEL Михаил Бродский, Монобольшинство прогнулось под группку из 20 депутатов под названием "Довира". Управляет ею аграрный олигарх Андрей Веревский. Уже после принятия бюджета, после полного провала финансирования медицины, он продавил преступный и лоббистский закон – снизил для себя и нескольких крупных аграриев НДС с 20 до 14%. В результате все мы в разгар пандемии потеряем 16 млрд грн.