Американская экономика после кризиса 2009-го года ще не востановилась

Для честности надо сказать, что выздоровление экономики после кризиса 2007-2009 годов идёт далеко не идеально. Были зигзаги и в общем и целом, тот рост, что мы имели - достаточно анемичный для США. Особенно если учесть, что до 2012 года в экономику постоянно вливались деньги из ФРС - их просто дополнительно печатали, так как инфляции не было и дефляция или тем более стагфляция - куда хуже.

Потому смотрим на рост GDP по годам с 2009 года

2009 -2.5%

2010 +2.6%

2011 +1.6%

2012 +2.2%

2013 +1.8%

2014 +2.5%

2015 +2.9%

2016 +1.6%

2017 +2.2%

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За эти годы мы ни разу магическую цифру 3%, что является знаковым показателем здоровья американской экономики, не превысили. Я не собираюсь тут винить Обаму или превозносить Трампа. Обаме достался самый мощный кризис с 1929 года. И он из него экономику вывел. Мы можем только ворчать, что этот выход недостаточно резвый.

Основная заслуга Трампа сегодня в том, что он своими действиями внушил бизнес-оптимизм в людей и компании. Но на цифрах роста 2017 года это не отразилось. Цифры продолжают основаться на том же уровне с качанием по квартальным и месячным показателям туда сюда. Однако, даже если просто идёт трёп о снятии регуляций с бизнеса (пока никто не доказал, что всё это есть хорошо для человека и страны в целом) и одновременно понижаются корпоративные налоги (это основное) и налоги с населения, то хотим мы того или нет, отражается ли это сию минуту в цифрах или нет, но это даёт дополнительный толчок бизнесу.

Дальше мы можем возразить, что сокращение налогов привело к рекордному дефициту бюджета и госдолг вырос при Трампе на 1,9 триллиона $. Также корпоративные лидеры пока использовали понижение налогов для выкупа собственных акций, что тоже неплохо, так как это консолидация производства и увеличение прибыли, при этом роста самого производства за счёт новых вливаний пока нет, так как нет этих самых вливаний. И таким образом, понижение корпоративных налогов, мера о которой говорили с 1998 года, даст свои позитивные показатели, далеко не сейчас, а где-то в будущем. Также мы не знаем пока насколько качественно сокращается безработица и если люди устроились инженерами и дизайнерами или они ушли работать в ресторан официантами. А раз так, то оценить низкие цифры безработицы мы тоже не можем.

Таким образом - мы имеем продолжающийся рост экономики начатый при Обаме, с дополнительными, ускоряющими его, действиями со стороны Трампа. Если в январе 2019 года, предварительный подсчёт GDP 2018 года (окончательный в марте 2019 года) даст цифру 3 и выше процента роста, то мы должны признать, что в совокупности, но действия Трампа, привели к росту экономики и переломили Рубикон в 3% впервые с 2006 года.

Не забываем также и того, что мы не знаем, а нужно ли было дополнительно разогревать экономику? Цифра 3% это, конечно, прекрасно и мы как граждане страны от этого только выигрываем. Но если экономика перегрета, а показатели к этому уже есть, то её ускорение, это ускорение к верхушке горы, после которой идёт обрыв вниз. Насколько падение будет плавное и примет ли эта коррекция форму V или U или W никто не знает. Но коррекция неизбежна. И больше всего она ударит по бизнесам и странам, которые уже сегодня плохо держатся на ногах и еле еле на плаву. Вызовет дополнительные войны и революции, голодные бунты и смены власти.