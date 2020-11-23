Проверил гипотезу о задержке платежей Казначейством, о чем в конце прошлой недели говорили политики, эксперты и журналисты. К сожалению, говорили без данных и аналитики.

На рисунке представлены ежедневные данные платежей, где цветами отмечена разница между датой формирования платежного поручения и дате его уплаты.

Выбрано пять временных отрезков, соответственно отмечены разными цветами:

1) до 2 дней

2) от 3 до 5 дней

3) от 6 до 8 дней

4) от 9 до 14 дней

5) более 15 дней

Расходы общего фонда государственного бюджета в подавляющем большинстве случаев выплачиваются в течение первых двух дней со дня составления платежного поручения (рисунок 1). Бывают отдельные дни, когда сумма платежных поручений группы от 3 до 5 дней преобладают сумму платежных поручений, которые оплачиваются сразу. За последние два месяца (61 день) таких дней было 4.

Однако, для корректности выводов следует смотреть именно на вид расходов, поскольку в данную когорту платежей, из-за процедурных особенности, попадают расходы на социальные выплаты (защищены расходы).

86% всех платежей Казначейством платят в течение первых двух дней с момента составления платежного поручения, еще 13% платежей платят в течение следующих трех дней (рисунок 2). Существуют отдельные платежные поручения срок оплаты которых составляет более 15 дней, однако их не много 0,9%.

Если говорить о приобретении оборудования и предметов долгосрочного пользования то 67% всех платежей осуществляются в течение первых двух дней, а 99% всех платежей уплачиваются в течение 5 дней с даты составления платежного поручения.

Сейчас тенденция ноября не отличается от тенденции октября. 99% всех платежей уплачиваются в течение первых пяти дней.

NB. Выходные но не рабочие дни исключены из расчета, что обеспечивает корректность расчетов.

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