Наиболее инновационные и технологичные компании мира ищут людей, таланты и ресурсы везде. Не просто в разных странах, но в агломерациях, городах и регионах.

Интересный пример. Регион с населением 1,8 млн. человек, где несколько десятков лет, вплоть до начала 2000-х, стрельба и сложная политическая неопределенность не давали условий для развития экономики. Прошло время и сегодня Северная Ирландия реально конкурирует со многими европейскими странами: образованные люди, невысокие цены на бизнес-аренду, восстановленная ​​развитая инфраструктура. Соответственно, новые рабочие места, рост экономики и уровня жизни людей. Кстати, большинство американских и не только проектов по кибербезопасности развиваются именно там.

Это к тому, как могут и развиваются регионы. Ресурсы концентрируются в крупных городах по всему миру. Это глобальная тенденция. В ответ на это можно по привычке ссылаться на проблемы региональных диспропорций и перераспределять бюджетные средства, стремиться к так называемой бюджетной сбалансированности ... А можно искать и находить решения, которые будут разными и оригинальными для отдельной области или города. И развивать регионы.

Ведущие эксперты сейчас постоянно говорят, что инновации живут там, где есть свобода эксперимента. Экономического эксперимента. Я об этом неоднократно писал. А что такое эксперимент? Это попытка действия в специально созданных условиях. Причем, необходимо помнить, что такие вещи происходят не сами по себе, а за счет налогов, которые платят граждане и бизнес.

И здесь возникает вполне логичный вопрос: насколько эффективно государство тратит ресурс денег? А дальше - еще больше. Кто и что мешает воплощать сознательную региональную инфраструктурную политику? Ресурсы в местных бюджетах есть. По данным ГФС в 2018 году местные бюджеты получили 230,5 млрд гривен.

Есть проблема неумения или даже нежелание местных властей брать на себя ответственность и реализовывать конкретные проекты для громад.

Очевидно, что нужна работа правительства страны в этом направлении: реальные законодательные инициативы в поддержку бизнеса, обеспечение верховенства права и справедливого судопроизводства.

Конечно, можно "поддерживать", тратить бюджетные средства на не всегда эффективные, если не сказать больше, проекты. Или брать опыт других стран, городов - и создавать условия для бизнеса экспериментировать, пробовать новые модели и зарабатывать. Почему весь прогрессивный мир инвестирует в инновации? Потому что это выгодно не отдельным отраслям или группам, а всем гражданам.