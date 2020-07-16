Новым главой НБУ стал Шевченко: почему его выбрал Зеленский и как изменится курс

Верховная Рада Украины 16 июля назначила на должность главы НБУ Кирилла Шевченко, который на данный момент возглавляет государственный Укргазбанк.

Кандидатуру выдвинул президент Владимир Зеленский, его поддержали 332 голосами. Большинство из них отдали представители фракции "Слуга народа". Его также поддержали группа "Доверие", фракция "Оппозиционная платформа – за Жизнь", "За Будущее", "Батькивщина". Фракция "Голос" отказалась поддержать нового главу регулятора, потому что по их мнению при голосовании нарушили процедуру – у парламентариев не было времени ознакомиться с программой кандидата. Не поддержали кандидата и представители "Европейской солидарности".(Чтобы посмотреть поименное голосование дочитайте материал до конца)

Шевченко работает в государственных банках уже 11 лет, до этого занимал должность главы Государственного ипотечного учреждения. В целом в банковском секторе назначение Шевченко оценивают положительно: он не занимался политикой и хорошо знает рынок.

Источники OBOZREVATEL из банковского сектора говорят: Зеленский, вероятно, выбрал наиболее дипломатичного кандидата. Шевченко умеет договариваться и в отличии прошлого главы НБУ, готов идти на уступки ради ускорение экономического роста. Банкир успешно работал и при президенте Петре Порошенко, и при президенте Владимире Зеленском.

Предшественника Шевченко Якова Смолия президент попросил уволиться из-за того, что тот не соглашался разгонять инфляцию, наполняя экономику эмиссионной гривной. До того момента, как новый глава НБУ займет свое кресло, функции руководителя регулятора выполняет первая зам Екатерина Рожкова.

Как депутаты голосовали за Шевченко Скриншот видео

Рада назначила Шевченко главой НБУ 332 голосами Скриншот видео

Краткая биография

с 28 мая 2015 года – Кирилл Шевченко избран главой правления Укргазбанка;

с 26 декабря 2014 года – и.о. председателя правления Укргазбанка;

с 7 октября 2014 года – первый зампред Укргазбанка;

май 2012 года – август 2014 года – советник секретариата председателя Ощадбанка;

февраль 2012 года – апрель 2012 года – Председатель правления ЧАО "СКПД";

апрель 2011 года – декабрь 2011 года – Председатель правления ЧАО "Украинская Стратегическая Группа";

сентябрь 2009 года – апрель 2010 года – первый заместитель Председателя Правления АБ Укргазбанка;

май 2009 года – сентябрь 2009 года – Кирилл Шевченко назначен советником премьер-министра Украины;

декабрь 2006 года – май 2009 года – Председатель правления Государственного ипотечного учреждения;

октябрь 1995 года – декабрь 2006 года – Кирилл Шевченко работал начальником отдела нормативов, заместителем начальника управления активно-пассивных операций, заместителем Председателя Правления, первым заместителем Председателя Правления Банка "Финансы и Кредит";

март 1995 года – сентябрь 1995 года – экономист отдела экспертов, экономист, ведущий экономист сектора кредитных ресурсов кредитного отдела Акционерного почтово-пенсионного банка "Аваль";

август 1994 года – март 1995 года – Кирилл Шевченко работал экономистом сектора вкладных операций, экономистом кредитного отдела, и.о.начальника сектора кредитного отдела по привлечению кредитных ресурсов ЗАО "Украинский Кредитный Банк".

Кирилл Шевченко стал новым главой НБУ. Укргазбанк

Доллар будет по 40? Что теперь ждет украинцев

Курс доллара останется стабильным. Сразу после новости об отставке главы НБУ ряд экспертов и политиков озвучил неутешительный прогноз, мол, гривня начнет стремительно дешеветь, а независимость НБУ закончилась.

При этом в Украине уже длительное время Нацбанк не устанавливает стоимость доллара. Он всего лишь скупает излишки валюты, чтобы гривня резко не укреплялась, и продает валюту, когда ее нет, чтобы гривня резко не падала. То есть единственная задача – избежать резких колебаний.

"Я вижу под копирку те же тексты, посты, которые публиковались при президентских выборах. И тогда писали, что если Зеленский выиграет, то будет курс и 40, и 100 грн. Кадровые изменения не приведут к потрясениям на рынках. Наоборот – если новый глава будет хорошо коммуницировать с обществом и экспертами, вопросов станет меньше", – заявил Горбаль.

Рост цен может ускориться. В Офисе президента хотят, чтобы новый руководитель выполнял в первую очередь их программу. Мол, хватит удерживать инфляцию, нужно разгонять экономику, снижать учетную ставку, чтобы подешевели кредиты, а печатный станок (эмиссия) в отдельных случаях может включаться активнее – хватит сушить экономику.

Если новый глава НБУ согласится с такими требованиями, уже в ближайшее время в Украине может наблюдаться ускорение инфляции.

Сам Шевченко во время своего выступления в Раде заявил, что инфляционное таргетирование (когда НБУ регулирует инфляцию) показало эффективность, но нужно решать много проблем. Например, плохие кредиты (те, что не возвращают вовремя), падение экономики и т.д.

"Наша позиция четкая – это очень плохой сигнал для политикума, который услышал, что независимых органов при Банковой у нас быть не может. Эта позиция может распространиться и на НАБУ, Конституционный суд. У нас уже все выучили, что НБУ должен быть независимым. Курс может резко расти при назначении непрофессионального руководства, может быть эмиссия и инфляция", – рассказывает OBOZREVATEL представитель "Голоса" Ярослав Железняк.

Чего МВФ ждет от нового главы НБУ

Правления НБУ представило совету Нацбанка предложения Основных принципов денежно-кредитной политики на 2021 год и среднесрочную перспективу. В презентации сотрудники регулятора напомнили о требованиях МВФ и попросили власть не требовать разгонять инфляцию в Украине.

Об этом сообщает издание Finbalance. "Режим инфляционного таргетирования и политика гибкого курсообразования, которых придерживался Национальный банк в предыдущие годы, доказали свою эффективность. Нам удалось существенно снизить инфляцию и приблизить ее к среднесрочной цели в 5%", – отметил замглавы Дмитрий Сологуб.

В НБУ напомнили Украине требования МВФ. Finbalance

Также правление НБУ в презентации своих миниатюрных предложений на 2021 напоминает пункты Меморандума с МВФ, который подписали в т.ч. президент Владимир Зеленский, премьер Денис Шмыгаль, министр финансов Сергей Марченко и уже экс-глава Нацбанка Яков Смолий.

По словам Сологуба, ключевые стратегические характеристики монетарной политики, предлагаемых к утверждению в Основных принципах, соответствуют обязательствам Украины, закрепленным Меморандумом с МВФ.

Зеленский решил назначить главой НБУ Шевченко. Верховная Рада

Основные предложения правления НБУ:

продолжать политику таргетирования инфляции для обеспечения ценовой и финансовой стабильности, а также содействию обеспечению устойчивых темпов прироста ВВП;

поддерживать темпы роста цен в среднесрочной перспективе на уровне 5% с допустимым диапазоном отклонений 1 п.п .;

соблюдать и в дальнейшем режима плавающего курсообразования и не таргетировать достижения определенного уровня или диапазона обменного курса.

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