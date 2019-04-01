Новый тариф на газ, последняя субсидия и "подарки" пенсионерам: что ждет украинцев в апреле 

В Украине с 1 апреля действует новый тариф на газ для населения – 8,38 грн за куб (было 8,55 грн). Кроме того, в этом месяце заканчивается период "зимних" субсидий, доллар должен стабилизироваться, а биткоин укрепиться.

OBOZREVATEL разобрался, как жизнь украинцев может измениться в апреле.

Новые тарифы на газ и последний месяц субсидий

С 1 апреля "Нафтогаз" принял решение снизить тарифы для населения и установил новые расценки для промышленных потребителей. При этом бизнес будет платить за каждый куб 5,9 грн, а население – 8,38 грн.

Так, импортное голубое топливо упало в цене. Тарифы для бизнеса не регулируются, поэтому стоимость газа для промышленных потребителей сократилась пропорционально снижению рыночных цен. А вот тарифы для населения регулируются Кабмином. И чтобы снизить цену, придется согласовывать этот шаг с МВФ, а это длительная процедура.

Без решения правительства все, что может сделать "Нафтогаз", – отказаться от своей наценки в размере 2%. Это они сделали, в результате кубометр снизился в цене с 8,55 до 8,38 грн.

"На европейском рынке за последние месяцы стоимость снизилась настолько, что с апреля украинские газовые трейдеры, вероятно, будут предлагать газ по цене ниже, чем текущая, установленная для населения", – заявил несколько недель назад глава "Нафтогаза" Андрей Коболев. Так и произошло. В Кабмине уже заявили, что инициировали переговоры с кредиторами и попытаются отменить запланированное на май повышение цен.

Также апрель – последний месяц "зимних" субсидий. Уже в мае скидки пересчитают с учетом того, что за отопление платить не придется. В результате многие украинцы останутся без помощи на оплату коммуналки. Так, субсидия положена тем, кто в среднем тратит на коммунальные услуги больше 15% совокупного дохода семьи. Летом, чаще всего, размер дохода не уменьшается (а у некоторых растет), при этом расходы на коммуналку снижаются примерно на 70%. В результате львиная доля семей может оплачивать услуги и без субсидий.

Гривня стабилизируется

В апреле курс гривни стабилизируется около 27 грн/$, рассказывает аналитик Егор Комов. "Если период избирательной компании пройдет без особых осложнений, думаю, стоимость валюты будет ниже указанной отметки. Также, учитывая настроения участников рынка, возможен коридор с верхней отметкой в 27,5 грн/$", – уверен аналитик.

В то же время в "Альпари" отмечают: исходя из последних заявлений всех кандидатов в президенты, они видят будущее сотрудничество с МВФ как одно из важных направлений в работе, от чего и зависит курс. "В связи с этим, уже под конец апреля мы имеем все шансы увидеть снижение курса до более низких отметок – 26,80 и ниже", – поясняют эксперты.

Таким образом, до выборов стоимость доллара может расти, а уже после кампании снова опустится ниже психологической отметки.

Биткоину прогнозируют рост

На весну 2019-го многие аналитики прогнозировали очередной прорыв биткоина. На деле же большую часть марта стоимость валюты колебалась около $4 тыс. Самая популярная криптовалюта пробивала эту отметку, но после практически сразу же теряла позиции.

"Пока говорить рано. Думаю, $4,1-4,3 тыс. на апрель – вполне реальный диапазон. Если удастся удержаться в нем, это будет хорошая новость", – отмечает аналитик криптовалютного рынка Алексей Винт.

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По разным оценкам, знаковым для биткоина является потолок в $4,5 тыс. Если его удастся преодолеть, то самая популярная криптовалюта может снова приблизиться к $6-7 тыс. Но с уверенностью говорить о том, что в апреле биткоин начнет возвращать былые позиции, аналитики пока не спешат.

Известный трейдер под ником Galaxy в своем микроблоге заявил: апрель – последний месяц, в котором будет удерживаться низкая цена на биткоин. После этого, по его оценкам, криптовалюта начнет уверенный рост.

"Хотя цены могут казаться случайными (для некоторых), они фактически создают повторяющиеся закономерности и тенденции. Опираясь на такую модель, в апреле мы в последний раз увидим дешевый биткоин. И да, он может еще несколько раз падать, однако уже никогда не будет дешевле $3 тысяч", – заявил трейдер.

Пенсионерам раздадут по 1,2 тысячи

Украинцы, которые останутся после мартовского повышения с минимальными пенсиями, в апреле получат вторую часть разовой доплаты в размере 1,2 тыс. грн.

Ресурс для этих выплат – деньги от растаможки "евроблях". Как пояснил министр соцполитики Андрей Рева, каждому украинцу, который имел низкий доход и в результате после пересчета остался с минимальной пенсией, всего выдадут по 2,4 тыс. грн. Половину этой суммы уже начислили в марте, а вторая часть придет на карты (или же принесет почтальон) в апреле.

Прибавку в 2,4 тыс. грн, по рекомендации НБУ, решили разделить на две порции. Мол, слишком крупные переводы могут создать дополнительное давление на национальную валюту.

В следующий раз украинцы с минимальными пенсиями могут рассчитывать на повышение только в июле. Тогда прожиточный минимум повысят с 1497 до 1564 грн, соответственно увеличат и минимальную выплату для украинцев, потерявших трудоспособность.

"Среди 1,2 млн пенсионеров, которые не получили прибавку, есть те, у кого базовая пенсия ниже прожиточного минимума. Они имели низкий заработок и когда им пересчитали, получилось, что их пенсия ниже прожиточного минимума. А среди них есть и те, у кого полный страховой стаж. Что получилось? У человека есть 35 лет стажа, но у него был небольшой заработок. Приняли решение, что за счет "евробляхеров" у таких будет разовая помощь. Это 2410 грн. Получат они ее двумя равными порциями – в марте и апреле", – пояснил OBOZREVATEL министр соцполитики Андрей Рева.

Затяжные выходные

В апреле, согласно календарю, правительство рекомендует работодателям установить сразу пять выходных подряд: 27 апреля(суббота), 28 апреля (воскресенье, Пасха), 29 апреля (понедельник, выходной за воскресенье), 30 апреля (вторник, придется отработать 11 мая), 1 мая (среда, официальный выходной).

Календарь праздников в Украине на 2019 год:

8 марта – Международный женский день (пятница);

28 апреля – Пасха (воскресенье);

1 мая – День международной солидарности трудящихся (среда);

9 мая – День Победы (четверг);

16 июня – Троица (воскресенье);

28 июня – День Конституции Украины (пятница);

24 августа – День независимости Украины (суббота);

14 октября – День защитника Украины (понедельник);

25 декабря – Рождество Христово католическое (среда).

Следующий раз перенос рабочих дней ожидается 21 и 28 декабря. Согласно КЗоТУ, в Украине выходные из заработка не вычитываются. Причем если во время праздничного выходного вы находитесь в отпуске, отдыхать можно на один день больше. При этом при расчете средней зарплаты для начисления отпускных отнимают выходные. Соответственно, чем больше выходных, тем больше заплатят за отпуск.

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